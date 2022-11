Covid-19. Cabo Verde ultrapassa os 150 casos com 29 novos doentes na Praia num dia

O Ministério da Saúde de Cabo Verde anunciou hoje 29 novos casos de covid-19 no concelho da Praia, elevando para 152 o total no país desde 19 de março. Em comunicado, aquele ministério refere que foram processadas 165 amostras no Laboratório de Virologia do Instituto Nacional de Saúde Pública, na Praia, 30 das quais deram resultado positivo, incluindo um caso já divulgado na sexta-feira e que terminou com a morte da doente, com mais de 90 anos. Estes novos doentes são todos provenientes do concelho da Praia, que assim totaliza 90 casos de covid-19, desde 25 de março.

O parlamento cabo-verdiano aprovou esta manhã, por unanimidade, a segunda prorrogação do estado de emergência, até 14 de maio, agora limitado às ilhas de Santiago e da Boa Vista, que concentram a generalidade dos casos de covid-19. Desta forma, não será renovado o estado de emergência na ilha de São Vicente (a terceira em que ainda está em vigor), que assim terminará às 24:00 de hoje. As restantes seis ilhas sem casos de covid-19 diagnosticados deixaram o estado de emergência ao final do dia 26 de abril.