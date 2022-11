Tem de ir ao dentista? Vai deixar de ter revistas e folhetos na sala de espera

As clínicas e consultórios de medicina dentária terão a partir da próxima segunda-feira regras apertadas de operação para prevenir contágios por Covid-19. Uma orientação divulgada esta sexta-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS) indica que os consultórios terão de realizar um atendimento prévio por via remota para evitar receber cidadãos infetados, e não só.

Entre as orientações da DGS está, por exemplo, a indicação para "retirar da sala de espera as revistas, folhetos e outros objetos (máquinas de café, dispensadores de água, etc) que possam ser manuseados por várias pessoas".

Por outro lado, os responsáveis pelas clínicas e consultórios devem "marcar previamente as consultas, de forma remota, para evitar ter utentes em sala de espera". E devem ainda cumprir uma triagem por via remota (que pode acontecer por telefone ou e-mail) para verificar se o utente tem sintomas sugestivos de Covid-19.

Caso tenha esses sintomas, explica a DGS, "não deve ocorrer a consulta de saúde oral, podendo ser considerado o adiamento e remarcação de nova data de consulta para depois da recuperação/cura do doente, respeitando o período de isolamento".

Os consultórios deverão ainda disponibilizar à entrada máscaras e desinfetante para os utentes usarem na sala de espera caso não tragam a sua própria máscara, que só deverão retirar quando estiverem no gabinete de consulta.

Será desaconselhada a presença de acompanhantes na clínica. Mas caso o utente tenha de ser acompanhado (como, por exemplo, um filho menor) o acompanhante deve permanecer sentado a mais de 2 metros de distância do equipamento dentário (com a máscara cirúrgica colocada).

Adicionalmente, os funcionários das clínicas dentárias deverão retirar todos os adereços, como anéis, pulseiras, colares, brincos e relógios para atender os utentes. E, lê-se na orientação da DGS (que pode ser consultada aqui), deverão "manter as unhas naturais, curtas e limpas" e "não usar unhas artificiais".