Responsável por Heathrow, o aeroporto com mais passageiros na Europa avisa: “Distanciamento social é impossível”

O regresso dos transportes públicos é uma dor de cabeça para presidentes de câmaras em todo o mundo mas o regresso das multidões aos aeroportos, em permanente movimento entre países onde o número de casos de covid-19 está longe de estar controlado, é um dos maiores problemas que os governos de todo o mundo enfrentam até que a normalidade possa ser restabelecida.

Numa entrevista com a agência de notícias Associated Press, o diretor-executivo do aeroporto com o maior fluxo de passageiros de toda a Europa, Heathrow, em Londres, não deixou margem a interpretações: “Manter o distanciamento social num aeroporto é fisicamente impossível devido ao volume de passageiros”, disse John Holland-Kaye acrescentando ainda que esta medida “não funciona nos restantes transportes públicos, muito menos vai funcionar no setor da aviação”.

É um assunto que tem prendido a atenção tanto dos donos das companhias aéreas, neste momento a lidar com quebras do número de voos na ordem dos 90%, mas também dos milhares de trabalhadores que trabalham nos aeroportos mas em terra e querem saber que condições serão impostas para que possam regressar ao trabalho em segurança num local por onde constantemente se movem pessoas de todo o mundo.

O sindicato GBV, que representa muitos trabalhadores de Heathrow, denunciou esta semana um incidente que mostra o quão complexo pode ser implantar medidas restritivas num aeroporto. Na terça-feira, dois voos chegaram ao mesmo tempo, do mesmo país, e todas as malas foram colocadas no mesmo cinto de recolha, o que levou a uma congregação de cerca de 500 pessoas à espera para recolher bagagem.

“Não houve qualquer aviso para que as pessoas se mantivessem mais afastadas e naquela zona estava mesmo muita gente. Não são de todo situações seguras para os nossos trabalhadores nem para os passageiros”, disse à BBC, Trevlyn McLeod, um dos representante do GMB na zona de Londres.

Enquanto algumas companhias aéreas já estão a operar os poucos voos que ainda se realizam com, no mínimo, uma cadeira de intervalo entre passageiros (os casos da Lufthansa e da Ryanair por exemplo), esta é uma solução que não pode ser transportada para o futuro porque realizar voos com metade dos lugares vazios, ou mesmo que apenas um terço, não é financeiramente viável para as transportadoras a não ser que se cobre o dobro por bilhete, o que também não é viável como medida de retoma da atividade geral.

As maiores associações de transportadoras aéreas do mundo, a IATA e a Airlines for Europe, pedem que sejam os aeroportos a garantir que todos aqueles que entram num voo tenham sido previamente “examinados”. O diretor de Heathrow parece concordar que mais tem de ser feito “no solo”. "Essas medidas podem incluir algum tipo de exame de saúde quando um passageiro entra no terminal, de modo que, se alguém estiver com uma temperatura alta, será impedido de voar”, disse. As máscaras também seriam obrigatórias e a desinfeção de espaços muito mais minuciosa.