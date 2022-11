Reino Unido. Escritórios podem ficar fechados vários meses. Ideias para o desconfianamento incluem horas de almoço e entrada diferentes

O plano do Governo britânico para a reabertura da atividade económica pressupõe que os escritórios fiquem fechados vários meses e não apenas mais algumas semanas, apesar da pressão da comunidade de empresários e executivos.

As informações que estão a chegar à imprensa britânica mostram que os ministros envolvidos nestes planos estão a pensar em pedir aos responsáveis que mantenham a maioria dos funcionários a trabalhar de casa. O sistema rotativo por semana também é uma possibilidade mas o “Financial Times” escreve que apenas está a ser considerado porque o Governo teme que alguns funcionários possam ser vítimas de violência doméstica caso fiquem em casa meses consecutivos.

Fábricas, armazéns e lojas que não envolvam espaços de refeição nem comercialização de comida deverão ser as primeiras a abrir. Os escritórios vão poder voltar a abrir mas toda a gente que possa ficar em casa é encorajá-la a fazê-lo porque nas grandes metrópoles as concentrações de pessoas nos transportes públicos é grande nas horas de ponta. Outros planos incluem o estabelecimento de horas de entrada diferentes e pausas em horários diferentes para todos os negócios ou fábricas que voltem à atividade.

Quando os outros setores abrirem, as regras que são agora utilizadas para a ida aos supermercados (máscara aconselhada, filas cá fora com distância social e apenas algumas pessoas ao mesmo tempo no mesmo espaço) deverão ser estendidas a todos. O Governo também está a estudar a expansão dos parques de estacionamento livres para que as pessoas possam utilizar o seu próprio carro e também os canalizadores ou outros funcionários que precisem de visitar domicílios vão ter acesso a equipamento especial de proteção.

O setor da restauração não vai abrir tão cedo, pelo menos é essa a informação que está contida, diz o "Financial Times", nos primeiros esboços dos planos do Governo britânico. Os próprios donos de cadeias de restaurantes e bares com os quais a imprensa tem falado, dizem que manter regras de distanciamento de dois metros simplesmente inviabiliza que um empregado de mesa possa servir os clientes, para não falar do facto de que muitos restaurantes não têm espaço para separar as mesas e mesmo assim manter uma atividade financeiramente sustentável.