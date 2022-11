O cerco à China, as 100 voltas do veterano de guerra e um número impressionante: covid-19, ponto de situação mundial

O Presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou esta quinta-feira impor novas tarifas sobre as importações chinesas, em resposta à pandemia de covid-19, que, na sua opinião, é culpa do Governo de Pequim. Em resposta a uma pergunta sobre se planeava cancelar parte das suas obrigações de dívida com o Estado chinês, Trump afirmou: “Podemos fazer isso com tarifas ou de outras formas”. O Presidente norte-americano disse ainda que a China podia ter contido a covid-19 mas deixou que a doença se propagasse, assegurando ter visto provas de que o vírus foi criado num laboratório de Wuhan, a cidade do centro da China onde o novo coronavírus foi detetado no final de dezembro. “Eles são uma nação brilhante, cientificamente e noutras coisas. Podiam ter parado o surto mas não o fizeram”, acusou Trump, em conferência de imprensa.

Isto no dia em que se ficou a saber que a China recusou pedidos reiterados da Organização Mundial da Saúde (OMS) para fazer parte das investigações às origens do coronavírus. A revelação foi feita à Sky News pelo representante da organização no país, Gauden Galea. “Sabemos que está a acontecer alguma investigação nacional mas, até ao momento, não fomos convidados a juntar-nos. A OMS está a fazer pedidos junto da comissão de saúde e das autoridades”, disse Galea à estação britânica. “As origens do vírus são muito importantes. A interface animal-humano é extremamente importante e precisa de ser estudada. A prioridade é sabermos o máximo possível para impedir um ressurgimento”, acrescentou. O representante referiu que não foi possível à OMS investigar os registos de dois laboratórios que trabalham com vírus em Wuhan. “Tendo em conta todas as provas disponíveis, a organização está convencida de que se trata de um vírus que surgiu naturalmente e não foi fabricado”, sublinhou, ainda assim, Galea.

Entretanto, a Austrália anunciou que quer uma investigação à origem da pandemia, o que agravou as tensões com a China. Pequim atribui a insistência de Camberra a “motivações políticas”, ao mesmo tempo que ameaça com um possível boicote aos produtos australianos.

Itália bateu o recorde diário do número de pessoas curadas, 4.693, sendo o número de casos positivos atuais de 101.551, com uma queda recorde de menos 3.100 casos. No mesmo dia, o Governo do país anunciou a intenção de reabrir na segunda-feira dois aeroportos que estavam fechados há quase dois meses: o de Ciampino, em Roma, e o de Peretola, em Florença.

O Governo francês apresentou um mapa com o país dividido em regiões verdes, laranja e vermelhas, mostrando a diferente forma de propagação do vírus. O final da quarentena vai ter medidas diferentes para cada região. É uma França a três cores.

Na América do Sul, o Brasil registou 435 mortos e um recorde de 7.218 infetados em 24 horas.

As 100 voltas do centenário veterano de guerra

Em contraponto, uma nota de esperança e de superação: Tom Moore, veterano de guerra britânico, angariou 38 milhões de libras, uma soma equivalente a mais de 43,7 milhões de euros, para ajudar os profissionais de saúde no combate à pandemia. De acordo com o jornal “The Guardian”, mais de 1,4 milhões de doadores responderam ao apelo de Moore, que completou esta quinta-feira 100 anos, para a recolha de recursos financeiros destinados ao Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido. O veterano, que prometeu – e cumpriu – dar 100 voltas ao jardim de sua casa em troca de donativos, recebeu uma mensagem de parabéns da rainha Isabel II.

E uma nota de emergência: está em curso uma corrida contra o tempo para proteger os rohingya do coronavírus. Ainda não há casos de covid-19 nos campos de refugiados rohingya no Bangladesh, mas é uma questão de tempo. Manuel Pereira, português que coordena o trabalho humanitário da Organização Internacional para as Migrações nos campos, explicou ao Expresso o que está a ser feito para tentar aguentar o embate.

Já o primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin, acusou positivo no teste à covid-19. O anúncio foi feito pelo próprio durante uma reunião online com o Presidente do país, Vladimir Putin, transmitida pela televisão estatal Rossiya 24. Mishustin, que tomou posse em janeiro, está agora em autoisolamento e abandonou temporariamente as suas funções governativas, escreveu o jornal “The Moscow Times”. Putin assinou um decreto para que Andrey Belousov, primeiro vice-presidente do Governo, assumisse as funções de primeiro-ministro interino.

Ainda é cedo para saber como a doença se comporta depois da quarentena. No Sri Lanka e em Singapura, as medidas de confinamento estão a ser aplicadas pela segunda vez devido a um ressurgimento da doença. A China parece estar de novo exposta. No resto do mundo, só o amanhã pós-quarentena dirá se a covid-19 tem pressa em regressar, para onde e com que dimensão.

E as crianças podem ter tanto potencial para transmitir o coronavírus quanto os adultos. Por isso, um cientista alemão pede contenção no regresso às aulas.

À procura de uma vacina

Nos lentos passos para a cura, há 102 potenciais vacinas em fase de pesquisa e oito já têm autorização para fazer testes em seres humanos, segundo a OMS. Quatro dos grupos envolvidos nas pesquisas para encontrar uma vacina são chineses, um opera em Inglaterra e outro resulta de uma parceria entre investigadores norte-americanos e europeus.

De volta aos EUA para dar conta de universitários que recusam pagar propinas e avançam para os tribunais. São várias as universidades norte-americanas que, encerradas desde meados de março e com propinas de dezenas de milhares de dólares por ano, estão a ser acusadas de “se aproveitarem” da pandemia por cobrarem os preços normais aos estudantes, numa altura em que os serviços estão suspensos, as instalações fechadas e há menores gastos com a manutenção.

Ainda no plano económico-financeiro, mas numa perspetiva bastante mais alargada, credores privados aceitam participar no alívio da dívida de países mais pobres. “O Clube de Paris e o Instituto Financeiro Internacional concordaram em colaborar no apoio à Iniciativa de Suspensão do Serviço da Dívida, acordada entre o G20 e o Clube de Paris, apesar de notarem a complexidade de conseguir uma suspensão do serviço da dívida num prazo tão curto”, disseram os credores.

A ONU pede aos EUA o levantamento das sanções a Cuba. Especialistas alegam que não pode ser impedida a resposta humanitária de que a ilha precisa para combater a pandemia.

Um número impressionante: 30 milhões

Os EUA estão a braços com um problema de dimensões “sem precedentes”: mais de 3,8 milhões de americanos pediram subsidio de desemprego na última semana, o que eleva para mais de 30 milhões o número de trabalhadores no país que o fizeram no último mês e meio. O surto de covid-19 e a recessão subsequente destruíram todos os empregos criados desde a crise financeira de 2008, escreveu o jornal “The Washington Post”. Os economistas estimam que a taxa de desemprego a nível nacional estará entre os 15% e os 20%. No pico da Grande Depressão, que começou em 1929, esse indicador rondava os 25%. O total de 30,3 milhões que pediram subsídio de desemprego nas últimas seis semanas corresponde a um em cada cinco trabalhadores americanos.

O PIB da Zona Euro caiu 3,8% entre janeiro e março deste ano em relação ao trimestre anterior, segundo a primeira estimativa do Eurostat. É uma queda superior à do pior trimestre da recessão de 2009.

A fechar, um alerta: a pandemia faz disparar a insegurança alimentar e agrava o risco de obesidade. A perda repentina de poder de compra afeta um número considerável de famílias.