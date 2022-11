Comemorar o 1º de maio. Quem pode e como? Será seguro?

Onde vão ser as comemorações do 1º de Maio da CGTP?

As principais celebrações estão reservadas para Lisboa e Porto (Alameda e Alia­dos), mas há mais 22 cidades. Habitualmente, a CGTP chega a 40 localidades, mas este ano fica-se por Aveiro, Beja, Braga, Castelo Branco, Covilhã, Évora, Faro, Funchal, Guarda, Lamego, Leiria, Mangualde, Portalegre, Santarém, Setúbal, Sines, Viana, Vila Real e Viseu.

O Governo fixou limites ao número de participantes em cada iniciativa?

Não. Apenas exigiu respeito pelas regras de distanciamento social e de proteção individual, concordando com o plano apresentado pela CGTP, que prevê que as cerimónias sejam breves, reservadas a quadros sindicais e estáticas. Ou seja, não haverá movimentação de pessoas, e os participantes vão permanecer, durante toda a cerimónia, nos lugares previamente marcados no chão.

Estão previstas concentrações de mais de 100 pessoas?

Sim, em Lisboa e no Porto. Por exemplo, só em Lisboa, a CGTP contratou 12 autocarros que, por questões de segurança, transportarão, para a Alameda apenas 16 sindicalistas cada um. A estes, juntam-se os dirigentes que vão estar no palco das comemorações, além de alguns convidados e jornalistas. Ao todo, estima-se que poderão reunir-se cerca de 300 pessoas.

Como se garante o cumprimento das regras de contenção sanitária?

A CGTP comprometeu-se a manter os participantes nas celebrações do 1º de Maio a uma distância mínima de três metros e em filas dispostas a intervalos de cinco metros. Os lugares na concentração estão previamente atribuídos e marcados no chão com uma bandeira, que será empunhada pelo manifestante. Não haverá deslocações durante a cerimónia, e os participantes são encaminhados para os seus lugares por elementos da organização. É aconselhado o uso de máscara, evitada a participação de pessoas que façam parte de grupos de risco e proibida a presença de crianças.

Residentes de outros concelhos podem deslocar-se para as ações de rua, apesar da proibição decretada pelo Governo?

Sim. Mas só porque, este ano, as comemorações do 1º de Maio não são abertas a todos, mas apenas a sindicalistas. No caso dos dirigentes da CGTP e dos políticos convidados (Jerónimo de Sousa já disse que iria), a questão está resolvida, pois possuem livre-trânsito. Os restantes representantes sindicais que residam fora do concelho das comemorações receberam uma autorização passada pela Intersindical, caso sejam interpelados pela polícia.