Um conflito técnico entre China e EUA, atenção ao Brasil e a excelente notícia que vem de Espanha: covid-19, ponto da situação mundial

Utilizar ou não o medicamento Remdesivir para tratar a infeção por covid-19 parece ser a questão. O diretor do Instituto Nacional das Alergias e Doenças Infecciosas dos EUA, o imunologista Anthony Fauci, anunciou esta quarta-feira que o ensaio clínico em larga escala que está a ser realizado por aquele instituto mostrou resultados promissores e que o medicamento “mostrou ter um efeito claro, significativo e positivo na diminuição do tempo de recuperação”. No mesmo dia, porém, foi publicado um estudo na China sobre o mesmo fármaco que desmente estes bons resultados e diz que não foram detetados “benefícios clínicos significativos”. Em que ficamos? Por enquanto não ficamos.

Outras notícias que marcaram o dia: o Brasil atingiu esta quarta-feira um recorde no número de novos casos de infeção. Foram 6.276 nas últimas 24 horas, elevando o número de casos total para cerca de 78 mil. Foram também confirmadas mais 449 mortes (número total é de cerca de cinco mil). O Brasil é, aliás, o país com a maior taxa de contágio do mundo.



Moçambique prolongou o estado de emergência até 30 de maio e, segundo a Unesco, 1.300 milhões de alunos foram afetados em todo o mundo pelo fecho das escolas.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou estar a investigar possíveis ligações entre a covid-19 e uma doença inflamatória grave que afeta crianças, mas salientou que, por enquanto, se trata de casos “muito raros”. Em Portugal, “não há registo” de casos assim, assegurou a Direção-Geral da Saúde na conferência de imprensa diária.

Ainda sobre a OMS, está prevista uma reunião para quinta-feira do seu comité de emergência para avaliar a pandemia e atualizar recomendações.

Quanto a números, os desta quarta-feira mostram que em Itália o número de vítimas mortais diminuiu nas últimas 24 horas e a quantidade de casos de infeção estabilizou em comparação com o período anterior: dois aspetos positivos da evolução do vírus no país. Em Espanha, 6.399 pessoas foram dadas como recuperadas, um recorde desde o começo da pandemia e que eleva para 108.947 o total de recuperados no país.