Portugueses trabalham com Apple e Google em sistema inovador de alerta para a Covid-19

“Esteve exposto ao novo coronavírus. Contacte as autoridades de saúde.” Em poucas semanas, milhões de pessoas poderão ser avisadas no smartphone, através de uma notificação, de que estiveram com alguém infetado nos últimos 14 dias, e que devem fazer o teste à covid-19. A solução parece distópica, mas está a ser preparada por um conjunto de instituições de saúde, académicos, ONG e programadores — em que se incluem portugueses —, em colaboração com a Apple e a Google, devendo estar disponível ainda este mês.

Não se trata de uma app autónoma, mas de soluções diferentes, de país para país, ajustadas a uma API (Application Programming Interface, ou seja, uma interface que permite ligar diferentes aplicações e sistemas com linguagens de programação distintas) a disponibilizar apenas às autoridades de saúde. Estas terão depois apps próprias para descarregar na AppStore e Google Play. E essa pode ser uma mais-valia, já que falta consenso na Europa para a criação de uma solução.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.