Portugueses mantêm tendência para ‘desconfinar’. Mas mais de 50% continuam a ficar em casa

Nos últimos 10 dias úteis, o confinamento total dos portugueses em casa tem mantido uma tendência de descida, embora ligeira, indicam as medições feitas pela PSE. A quebra não significa contudo que a permanência voluntária em casa não continue “em bons níveis”, mais concretamente acima dos 50%, sublinha a empresa,

A PSE, que desenvolveu uma tecnologia para analisar a mobilidade dos cidadãos e a está agora a aproveitar para a recolha de dados no contexto da pandemia de covid-19, assinala que “na média destes três últimos dias úteis”, 54.6% da população ficou em casa.

Se analisarmos o confinamento médio semanal em dias úteis, vemos igualmente a tendência decrescente desde a semana 15.

A consultora detalha que o confinamento total dos portugueses “pode ser decomposto entre o que é o confinamento natural (quem habitualmente não sai de casa) e pelo confinamento adicional, feito pelas pessoas que habitualmente saem de casa”, mas que agora lá permanecem.

Olhando para o calendário, o período da Páscoa representou um ponto de inflexão no comportamento da população, com a tendência de confinamento em casa a ser crescente até esta altura e depois a decrescer, sendo visível o aumento da mobilidade dos portugueses.

Em termos comparativos, e em relação aos dias úteis, os níveis pré-Páscoa (entre os dias 14 de março e 12 de abril) e pós-Páscoa (entre 13 e 28 de abril) revelam que a tendência de ‘desconfinamento’ não foi igual atendendo às faixas etárias, classes sociais e níveis de instrução, assinalam os gráficos da PSE.

Assim, quem mais alterou o seu comportamento, aderindo ao confinamento (face à sua mobilidade antes da pandemia), foi o grupo dos cidadãos entre os 35 e os 54 anos.

Quem menos alterou o seu comportamento foram as pessoas com mais de 55 anos, também as que já tinham maiores níveis de confinamento em casa, antes da pandemia.

Nas últimas semanas, a tendência de desconfinamento foi mais evidente entre os maiores de 65 anos, e no grupo dos que têm menos de 44. O segmento 45-54 anos “foi o que menor tendência de desconfinamento apresentou nas últimas semanas”.

“As classes socio-económicas mais altas alteraram mais o seu comportamento de mobilidade no sentido do confinamento do que as classes mais baixas”, adianta a empresa responsável pelas medições.

Já no desconfinamento, “os extremos tocam-se”, com as classes altas e baixas a serem as que, em média, maior desconfinamento apresentaram.

Finalmente, considerando os níveis de escolaridade foram as pessoas com maior grau de escolaridades as que mais ficaram em casa.