Plano de desconfinamento: reabertura de hotéis e regresso das viagens ainda sem data

Não há data definida para a reabertura dos hotéis, pois como António Costa frisou nunca foi decretado o seu encerramento durante o estado de emergência e estes encerraram "por questões de mercado e temos consciência da gravidade que tem para o emprego e a economia". O que está à mesa é a definição de regras "que permitam aos hotéis terem confiança para reabrir", e não um prazo, esclareceu ainda Costa.

Há várias cadeias de hotéis planear reaberturas para a segunda quinzena de junho, com com regras reforçadas de proteção e higiene, distanciamento social e lotação mais reduzida. Ao contrário dos restaurantes, em que se fixou em 50% a lotação máxima, não ficou definida para os hotéis a capacidade a utilizar nas reaberturas.

Sobre o retomar das viagens, Costa não se pronunciou, o que ficará para a última fase do plano, a partir de 1 de junho, e se não houver necessidade de dar "um passo atrás" face às avaliações que vão sendo quinzenalmente feitas. A perspetiva é de se poderem fazer este ano férias "com muita disciplina dos portugueses" e com todos os cuidados de proteção a nível de saúde porque "a pandemia ainda está ativa", segundo sublinhou António Costa.

Lá fora

A fase de "normalidade atenuada" em Espanha vai durar até ao final do ano e vai deixar o turismo, a hotelaria e a cultura para último. Viagens, cruzeiros, restaurantes hotéis e lojas são áreas em enormes dificuldades. Hotéis e alojamento local podem abrir a partir de 2 de maio, mas não as partes comuns. Na Alemanha, até 14 de junho, o governo alemão desaconselha as viagens para o estrangeiro.