Covid-19. Triagem prévia, marcações rígidas e desinfeções a cada 3 horas: como o maior hospital do país quer retomar ritmo das consultas

O Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN), de que faz parte o Hospital de Santa Maria, o maior do país, pretende aumentar em 50% o número de consultas presenciais já no próximo mês. Em abril, o CHULN efetuou uma média de 1600 consultas diárias, entre presenciais e à distância, tendo realizado um total de mais de 35 mil consultas, das quais cerca de 13 000 presenciais. A meta é chegar às 20 mil consultas em presença em maio.

"O objectivo é promover um crescimento cauteloso e progressivo, cumprindo um rigoroso plano de segurança para evitar contágios", avança o CHULN num comunicado emitido esta quinta-feira. Deste plano pós-covid-19 fazem parte várias medidas preventivas bastante exigentes. Em primeiro lugar, em todos os espaços de consulta, antes da admissão e da entrada na sala de espera, será realizada uma triagem prévia ao doente e ao acompanhante, sempre que a sua presença deste seja imprescindível. A equipa de enfermagem que fará esta triagem terá de avaliar a temperatura corporal e realizar um "inquérito sintomático e de risco epidemiológico". E, sempre que se considere que o doente ou o acompanhante sejam suspeitos de infeção por covid-19, serão encaminhados para o circuito próprio de assistência a casos suspeitos da doença.

Quer o doente quer o acompanhante deverão lavar ou desinfetar as mãos e colocar uma máscara cirúrgica, antes de se dirigirem ao espaço de consulta e apenas serão admitidos na sala de espera os doentes que, em cada espaço, se possam sentar mantendo a distância de segurança de dois metros. Deverá ser definido, para cada espaço de consulta, o número de gabinetes que estarão a funcionar em simultâneo, bem como o horário de marcação das consultas. Estes totais que serão redefinidos semanalmente, de acordo com a evolução da epidemia, avança ainda o comunicado do CHULN.

O período de funcionamento de todos os espaços de consulta deverá ser alargado para funcionar das 8h às 20h, de forma a permitir a assistência ao maior número possível de doentes e as marcações deverão ser "rígidas e espaçadas por 30 minutos, sem possibilidade de consultas extra". Os gabinetes terão de ser desinfetados a cada períodos de três horas.

Na convocatória aos doentes, feita pelo telefone, serão sempre reforçadas as novas regras da consulta, desincentivando a presença de acompanhantes, "sendo de admitir exceções por incapacidade física ou por limitações na capacidade de comunicação com o médico", pode ler-se no documento a que o Expresso teve acesso. A admissão na consulta acontecerá apenas com 30 minutos de antecedência e serão recusados os doentes que não estejam presentes à hora marcada.