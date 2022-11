Com menos carros e quase sem aviões, assiste-se a “uma enorme redução de ruído” em Lisboa

Passaram mais de nove meses desde que a associação ZERO lançou a campanha “Decibéis a mais, o inferno nos céus”. Durante três dias (entre 4 e 6 de julho) de 2019, de monitorização com sonómetros calibrados colocados no Campo Grande, os ambientalistas verificaram que o ruído registado ultrapassava os limites legais ao atingir 74 dBA, quando o limite eram 65 dBA (de acordo com a média ponderada de 24 horas a que se dá o nome de Lden), enquanto que no período noturno chegava aos 66 dBA, ou seja 11 dBA acima do limite legal (55 dBA).

Há uma semana, os ambientalistas voltaram ao Campo Grande com o equipamento de medição — operado pela empresa NoiseLab e devidamente homologado e certificado — e puderam verificar como o tráfego, sobretudo o dos aviões tem impacto negativo na cidade. É que agora, as medições apontam para uma descida significativa do ruído nos mesmos períodos, respetivamente para 62 dBA e 54 dBA, cumprindo os limites legais.

Isto significa “uma enorme redução de ruído” em Lisboa, afirma ao Expresso Francisco Ferreira, sublinhando que “a sensação de ruído há nove meses era mais do dobro da verificada entre os dias 22 e 24 de abril”, tendo em conta que, explica o engenheiro do ambiente, “à escala logarítmica, a intensidade sonora duplica a cada 3 dBA e se verificaram mais 12 dBA em julho do que agora”.

A explicar a atual redução, em tempo de crise pandémica, os ambientalistas apontam sobretudo o dedo aos aviões que aterram e descolam de Lisboa. Isto porque, apesar das restrições de mobilidade em período de “estado de emergência”, verificaram “alguma intensidade de tráfego rodoviário e com maior velocidade, mas poucos voos a utilizarem o aeroporto Humberto Delgado”. Nas duas noites, entre as 23 e as 7h da manhã, e com apenas dois aviões a aterraram em Lisboa o ruído chegou a 54,1 dBA, próximo do limite legal. Mas “eliminando estas duas aterragens teríamos registado menos 1,7 dBA”, diz Francisco Ferreira.

Para o ambientalista “não é possível cumprir a legislação de ruído com o movimento normal no aeroporto Humberto Delgado”, tendo em conta a “forte perturbação da qualidade de vida das pessoas, sobretudo à noite”.

Perante o impacto que a crise associada à covid-19 terá na aviação, a Zero não entende “como é que o Governo mantém a intenção de ampliar de forma muito significativa a capacidade do Aeroporto Humberto Delgado”. E defende que “não se pode perder a oportunidade de discutir a inevitável relocalização do aeroporto Humberto Delgado no médio prazo se se quiser respeitar a legislação e acima de tudo salvaguardar a saúde dos habitantes em redor”.

Para a Zero, esta monitorização demonstra que “é impossível cumprir a legislação em Lisboa com o aeroporto em funcionamento normal” na capital