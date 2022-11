CGTP exige proibição de despedimentos

Depois de uma reunião on-line da Concertação Social onde, naturalmente, não houve direito a perguntas dos jornalistas, a líder da CGTP gravou um video que foi publicado no site da central sindical. Isabel Camarinha promete um 1º de Maio "de luta", porque as medidas sanitárias declaradas para fazer face ao surto epidémico "têm sido aproveitadas para aumentar a exploração e ataque aos direitos dos trabalhadores".

Apesar do estado de emergência só terminar na próxima semana, a CGTP faz questão de comemorar esta sexta feira o Dia do Trabalhador em ações de rua que vão decorrer em 24 localidades do País. Isabel Camarinha garante que serão cumpridas as regras de segurança necessárias para evitar contágios como "o distanciamento sanitário e a protecção e prevenção da saúde de todos".

As celebrações do 1º Maio em tempo de pandemia são "necessárias", defende a secretária geral da CGTP como forma de pressão e de "luta" para atingir os objetivos sindicais. Desde logo, para "exigir as respostas necessárias" e "garantir o respeito pelos direitos dos trabalhadores".

O rol de exigências da CGTP é vasto, mas perante o anúncio de uma gradual reabertura da economia, depois de dois meses de confinamento obrigatório, as prioridades mudaram. Para Isabel Camarinha, o essencial resume-se a quatro pontos fundamentais: "A proibição de todos os despedimentos e a garantia da retribuição total aos trabalhadores" a que se segue a "garantia das condições de saúde, segurança e higienização dos locais de trabalho e distribuição dos necessários equipamentos de protecção individual, sendo fundamental que as orientações vinculem as empresas ao seu cumprimento".

Finalmente, na nova fase da vida nacional, a CGTP quer garantia de que a oferta de transportes públicas é feita "em quantidade e com higienização frequente". Exige ainda o respeito pela contratação colectiva e pela lei, nomeadamente obrigando o Governo a negociar com os sindicatos quaisquer alterações às regras laborais em vigor.

"Como os tempos mais recentes nos demonstram, os direitos e os salários são uma alavanca do crescimento e não um inimigo da retoma como alguns nos querem fazer crer", conclui Isabel Camarinha.