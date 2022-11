Novo estudo em Wuhan admite vírus em partículas de ar, mas não conclui se pode provocar infeções

Uma equipa de investigadores descobriu matéria genética do novo coronavírus a pairar no ar em dois hospitais de Wuhan, na China, nomeadamente em casas de banho e no local onde as equipas médicas trocam o equipamento, conta a "Bloomberg".

O estudo, publicado na segunda-feira na "Nature Research", coloca assim a hipótese de o vírus poder espalhar-se através de pequenas partículas no ar conhecidas como aerossóis. Os autores da investigação apontam que poderá acontecer em lugares com muita gente ou espaços sem ventilação.

Caso esta hipótese seja de facto confirmada e transversal aos países afetados, falta saber-se se pode provocar infeções, algo que o estudo não conseguiu concluir.

A Organização Mundial da Saúde, e a Direção-Geral da Saúde portuguesa por arrasto, têm negado essa possibilidade. Há sensivelmente um mês, a OMS publicou um alerta negando tal cenário: "O coronavírus é sobretudo transmitido através de gotículas geradas quando uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala. Estas gotículas são demasiado pesadas para ficarem suspensas no ar. Rapidamente caem no chão ou em superfícies”, podia ler-se no alerta então publicado.

“Pode ser infetado ao respirar o vírus se estiver a menos de um metro de uma pessoa que tem covid-19, ou ao tocar numa superfície contaminada e depois tocar nos olhos, nariz ou boca antes de lavar as mãos.”