Governo avança para desconfinamento com contágios acima da média ideal. Resiliência do SNS preocupa peritos

É uma inversão no discurso e na estratégia. O número médio de contágios causados por cada pessoa infectada, indicador conhecido como R0, era, até ao momento, o principal factor a considerar para decidir ou não o momento de avançar com o desconfinamento gradual. Há duas semanas, depois da última reunião dos peritos com os líderes políticos, o Expresso contava que um R perto dos 0,7 era o número mágico que todos tinham na cabeça, pelo menos aquele que tinha servido de critério na Noruega, um dos países-exemplo que Portugal está a seguir. Mas um súbito aumento deste indicador, que depois de duas semanas estagnado em torno dos 0,9 subiu para 1,04, baralhou as contas de Governo e especialistas. A chave está agora na monitorização do nível de internamentos.

