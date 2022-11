Desconfinamento limitado em França. Escolas e comércio local em maio, museus, cafés, restaurantes e teatros talvez em junho

Se as escolas francesas reabrirem no próximo dia 11 de maio, como prevê o plano anunciado esta terça-feira pelo Governo, terão de respeitar um máximo de 15 alunos por aula. Quer estes quer os professores terão de usar máscara, abrindo-se exceção apenas para as crianças do pré-escolar.

