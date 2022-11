Covid-19. "Restaurante não pode ser sala de pânico": associação de hotelaria e restauração pede medidas exequíveis

A Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo (APHORT) apela à calma dos empresários do sector, numa altura em que "há ainda muita coisa por decidir". A previsível reabertura de restaurantes e cafés, a 18 de maio, vem levantar uma série de dúvidas, entre as quais como irá ser feita a recolha da temperatura corporal dos clientes.

“Será um processo complexo, de difícil aplicação imediata, pelo que apelamos aos empresários a não se precipitarem, nem incorram, para já, em investimentos avultados com medidas que não foram ainda dadas como certas”, refere Rodrigo Pinto Barros, acrescentando o presidente da APHORT que, "sem legislação, podem ficar inclusivamente sujeitos ao pagamento de coimas, uma vez que está em causa o Regulamento Geral da Proteção de dados”.

António Condé Pinto, presidente executivo da APHORT, apela ao Governo para que “legisle rapidamente sobre que tipo de termómetros devem ser utilizados, quem recolhe a temperatura e onde". Para a associação, a ida ao restaurante não pode ser transformada num momento de medo e de tensão, mas de bem estar. “A medição da temperatura é feita à porta ou num espaço à parte? E quem faz a recolha, um funcionário que não a sabe interpretar? E a partir de que temperatura é que o cliente não pode entrar?”, questiona Condé Pinto, que sublinha, ainda, que é preciso saber que tipo de termómetros serão usados.

O líder-executivo da AHORT lembra que os termómetros que são utilizados nos aeroportos custam €10 mil, “são apontados à testa, o que cria um enorme desconforto ao próprio e a quem estiver a assistir”, advertindo que quem se sente doente, principalmente nesta altura de pandemia, procura não sair de casa. Para a APHORT, as medidas a anunciar devem, por isso, ser ponderadas e os custos da sua aplicação proporcionais, frisando que os empresários da restauração sempre se preocuparam com a limpeza dos espaços e irão ser capazes de cumprir as novas medidas, desde que não se tornem uma experiência desagradável.

“Ninguém quer ir jantar fora se o cenário for o de uma unidade de saúde. Embora estejamos preparados para ver um empregado de máscara, não vamos colocar acrílicos a separar as pessoas, como já fez um restaurante em Espanha, sob pena de o estabelecimento se transformar em sala de pânico", diz Condé Pinto, que defende que o que falta saber são, sobretudo, “os critérios de organização da sala”.

Segundo os critérios da Organização Mundial de Saúde, os restaurantes terão de cumprir regras de distanciamento social de um metro, refere o dirigente, que interroga se o intervalo de separação será o mesmo para qualquer pessoa e para famílias. Condé Pinto alega ser ainda importante saber a limitação exata por metro quadrado, de forma a que os empresários possam criar um sistema de marcação de clientes por turnos.