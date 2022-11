Covid-19. Mais de um milhão de casos nos EUA e o fim gradual do confinamento em França: o resumo do dia no mundo

Várias notícias marcaram o dia no mundo, mas há uma que tem feito as manchetes dos jornais. O número de casos de infeção por covid-19 nos EUA já está acima de um milhão, segundo dados da Universidade Johns Hopkins, o que significa que cerca de um terço do número total de casos estão concentrados no país. Ainda assim, Donald Trump quer que as escolas reabram antes do final do ano académico e defendeu a ideia junto de alguns governadores estaduais.

Em França, o fim do confinamento deverá começar a 11 de maio, anunciou esta terça-feira o primeiro-ministro. Segundo Édouard Philippe, “é preferível” usar máscara, o teletrabalho é para continuar e certas restrições de deslocações mantêm-se até 2 de junho. Interditas até essa data estão a concentração de mais de 10 pessoas e a realização de casamentos civis e de celebrações religiosas. Nas últimas 24 horas, foram confirmadas mais 367 mortes no país, subindo para 23.660 o número total de mortes desde o início da pandemia.

Também na Áustria prepara-se o fim do confinamento, em concreto, para o dia 1 de maio. Hóteis e restaurantes vão reabrir nos dias 15 e 29 do mesmo mês, conforme anunciou o Governo do país.

Em Espanha, mantém-se a tendência de descida no número de mortes. Foram confirmadas, esta terça-feira, 301 mortes, quando na segunda-feira tinham sido 331. Pedro Sánchez, primeiro-ministro, anunciou que “está no momento de pôr em marcha” o país, “protegendo a saúde” dos cidadãos. O desconfinamento será “gradual, assimétrico e coordenado”, sublinhou, ao apresentar o alívio das medidas restritivas em quatro fases. O plano começa na próxima segunda-feira, 4 de maio, e “a nova normalidade poderá chegar no final de junho”, precisou.

Onde o desconfinamento parecer ser ainda uma realidade longínqua é no Brasil. O país ultrapassou esta terça-feira a barreira dos cinco mil mortos e o governo do país prolongou a proibição da entrada no país de todos os cidadãos estrangeiros por via aérea por mais 30 dias, de forma a travar a expansão da pandemia.

Em Itália, o número de mortes subiu (27.359 no total) mas desceu o número de infetados. De África, porém, tardam a chegar as boas notícias: subiu o número de mortos esta terça-feira, estando confirmados, até ao momento, cerca de 33 mil casos de infeção em 52 países do continente.

Antecipam-se dias negros para a economia mundial e duas notícias publicadas esta terça-feira não deixam pensar o contrário. A British Airways prevê suprimir até 12 mil postos de trabalho e a TripAdvisor vai despedir 900 funcionários.