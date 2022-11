Covid-19. De olho nos internamentos para o alívio das restrições, Portugal prepara-se para a nova fase: o balanço do dia

A taxa de ocupação de internamentos é relativamente baixa e a pressão sobre os cuidados de saúde primários está a diminuir, assim como a mortalidade associada à covid-19. Numa viragem súbita, estes são os factores nos quais repousa agora a decisão de reabrir gradualmente o país.

Depois de Portugal ficar atento ao número médio de contágios causados por cada pessoa infetada, o indicador conhecido como R0 que era, até ao momento, o principal factor a considerar para decidir ou não o momento de avançar com o desconfinamento, o pressuposto mudou. Os especialistas que participaram na reunião quinzenal que junta as mais altas figuras do Estado, líderes partidários e parceiros sociais, no Instituto Ricardo Jorge, colocam a tónica no número de doentes internados, e consequente capacidade dos serviços de saúde, e o Governo avança para o desconfinamento.

Sem certezas., porque tudo pode mudar se o número de internamentos disparar. De acordo com os avisos dos epidemiologistas, se ao fim de dois meses de desconfinamento se registarem 4 mil internamentos, o limite de resistência estimado do SNS, o Governo terá de travar a fundo e voltar a adotar medidas de restrição.

Também o Presidente da República voltou a avisar que o "fim do estado de emergência não é o fim do surto". No final da reunião com especialistas em epidemias, Marcelo Rebelo de Sousa diz que "não há facilitismos" nesta fase e que espera não ser necessário voltar a decretar estado de emergência. Se tiver de ser, aprovará de novo.

Nestes preparativos de regresso à normalidade possível, a preocupação estende-se aos vários sectores da sociedade e foi esta terça-feira conhecido um relatório de especialistas da Universidade Nova de Lisboa, um documento em forma de “reflexão multidisciplinar”, já entregue ao Governo, e que pretende ser um contributo para encontrar as estratégias mais acertadas.

"Salvar Vidas, Salvar a Economia, Preparar o futuro" reúne um conjunto de medidas para combater a pandemia sem matar a economia, mas algumas contrariam as intenções já anunciadas pelo Executivo

As propostas estão organizadas em cinco eixos e contemplam diferentes áreas de intervenção. A criação de um novo manual de boas práticas para a fase pós-confinamento e a implementação de planos de monitorização em lares são conselhos incluídos.

As más notícias para a economia têm andado a par da evolução da pandemia. E vão aparecendo conclusões. As empresas sem perfil exportador estão a recorrer mais ao regime do “lay-off” simplificado do que as empresas exportadoras, veio revelar a terceira edição do inquérito semanal aos empresários realizado pelo Banco de Portugal e Instituto Nacional de Estatística (INE).

A par disso, também se soube que a Segurança Social já analisou cerca de 62 mil pedidos de lay-off. Até agora, só 61% das candidaturas têm condições para serem aprovadas. As restantes ou ficaram pelo caminho por não cumprirem critérios de elegibilidade, ou por erros, ou por falhas no preenchimento que podem ser facilmente sanadas.

A esmagadora maioria das empresas que já viu o seu processo aprovado recorreu à suspensão do contrato. Só 12% seguiram a via da redução do tempo de trabalho. Os números foram avançados esta terça-feira pela equipa do ministério do Trabalho e da Segurança Social.

Em campo, vigilante quanto ao eventual atropelo de direitos laborais durante a crise económica que se avizinha, a Autoridade para as Condições do Trabalho já teve de atuar. Os inspetores colocaram sob o seu radar cerca de 1300 empresas, representando um universo de 60 mil trabalhadores, e suspenderam 22 processos de despedimento com indícios de ilegalidade.

Na atualização estatística, o balanço fixou-se em 24.322 infetados, 948 mortos e 1.389 recuperados. O número de internados desceu pelo 12.º dia consecutivo.

Há outros balanços, Como aquele que se refere ao regime excecional de libertação de presos, no âmbito da pandemia da covid-19. Segundo a direção dos serviços prisionais, ao abrigo deste regime foram libertados 1.867 reclusos, desde o dia 11 de abril até esta segunda-feira. Catorze indultos foram também concedidos pelo Presidente da República a presos com mais de 65 anos e com graves problemas de saúde.

E o que têm feito os portugueses confinados em casa? Pelos vistos reorganizam-na, assistem a filmes e a séries (64%) e experimentam novas receitas (50%). Também brincam em família e fazem bricolage, concluiu um estudo do GroupM.

Depois do sector da Educação e de outros agentes económicos terem mostrado preocupação com as normas a cumprir quando o país voltar a sair à rua e recuperar as rotinas habituais, esta terça-feira foi a vez da Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo vir a terreno pedir “medidas exequíveis”. Também apelou à calma dos empresários do sector, numa altura em que "há ainda muita coisa por decidir".

A previsível reabertura de restaurantes e cafés, a 18 de maio, vem levantar uma série de dúvidas, entre as quais como irá ser feita a recolha da temperatura corporal dos clientes.

Outra notícia voltou a espelhar a importância da tecnologia por estes dias obrigatoriamente de distância e maior isolamento. O Centro Hospitalar de Leiria vai permitir que doentes, familiares e cuidadores mantenham contacto através de ferramentas tecnológicas, de forma a atenuar o impacto das medidas restritivas impostas pelo surto de covid-19 que impossibilitam a permanência de acompanhantes e a realização de visitas aos utentes internados em todos os serviços.

Smartphones e tablets serão entregues aos profissionais de saúde, que ficam responsáveis por assegurar a comunicação — através de telefonemas ou videochamadas — entre aqueles que estão numa cama de hospital e os entes queridos que os aguardam em casa. A forma possível de combater a distância.