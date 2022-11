Covid-19 pode gerar “baby boom” de mais sete milhões de gravidezes indesejadas

Desde o início da pandemia que circulam nas redes sociais piadas sobre a explosão de nascimentos que aí podem vir devido ao confinamento das famílias. Até já há nome para essa nova geração pós-pandemia, os coronials, numa referência óbvia os millennials.

Mas aquilo que encaramos como uma brincadeira é assunto sério e mereceu da parte da ONU uma reflexão e análise.

De acordo com as estimativas do Fundo de População da ONU (UNFPA), 47 milhões de mulheres podem deixar de ter acesso a planeamento familiar e métodos contraceptivos o que deverá resultar num baby boom de sete milhões de gravidezes indesejadas nos próximos seis meses em 114 países sub-desenvolvidos.

Prevê-se que a pandemia da covid-19, bem como o distanciamento social e outras estratégias para reduzir a transmissão, afetem a capacidade dessas mulheres de continuar usar métodos contracetivos. O fecho das unidades de saúde e indisponibilidade de médicos para prestar serviços de planeamento familiar, aliado à interrupção na produção dos contracetivos reduzindo a disponibilidade dos mesmos no mercado são fatores a ter em conta. E o número de gravidezes indesejadas aumentará à medida que o bloqueio continuar e as interrupções dos serviços forem estendidas.

A pesquisa do UNFPA, realizada com contribuições da Avenir Health, Johns Hopkins University (EUA) e Victoria University (Austrália) revela ainda que a pandemia pode causar atrasos significativos nos programas para acabar com a mutilação genital feminina (MGF) e o casamento infantil, "resultando em cerca de dois milhões de casos a mais de MGF na próxima década". O mesmo estudo prevê que seis meses de bloqueios podem resultar em 31 milhões de casos adicionais de violência de género.

Estes números são estimativas aproximadas "uma vez que ainda não se sabe muito sobre como a pandemia e a resposta a ela ocorrerá em todo o mundo. Mas as projeções oferecem uma visão alarmante do futuro que poderão enfrentar mulheres e crianças se não forem feitos esforços urgentes para garantir o seu bem-estar e os seus direitos", alerta a UNFPA.