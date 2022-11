Os avisos da OMS sobre o “desconfinamento precipitado” e as 13 milhões de pessoas que ficaram por vacinar: resumo do dia no mundo

O aviso foi deixado esta segunda-feira em conferência de imprensa: “Um desconfinamento precipitado pode ter um impacto maior na economia”, disse Mike Ryan, diretor do programa de emergência da Organização Mundial da Saúde, referindo que os “governos devem pesar numa balança as vidas e a economia”, mas que “passos demasiado repentinos podem ter um impacto maior na economia”.

Segundo o dirigente, “é necessário ter noção disso, porque uma flexibilização em demasia das medidas de restrição pode resultar em novos casos e depois será necessário voltar ao confinamento”. “Não há uma resposta fácil, mas não podemos descartar a possibilidade de haver um novo surto que exija de novo a quarentena.”

Mike Ryan não estava a falar de nenhum país em concreto, mas as suas palavras foram ditas precisamente no dia em que foram reabertos alguns serviços na Suíça: dentistas, cabeleireiros, salões de beleza. A maioria das lojas, escolas e mercados de produtos alimentares vão fazer o mesmo a partir de 11 de maio, seguindo-se depois as escolas profissionais e as universidades, a 8 de junho. Também na República Checa começaram a reabrir algumas lojas não inseridas em centros comerciais.

Ainda na conferência de imprensa da OMS, foi avançado outro número importante: o vírus deixou mais de 13 milhões de pessoas por vacinar em todo o mundo. De acordo com o diretor-geral da organização, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que citou dados da Gavi Alliance (organização que assegura o acesso de crianças a vacinas em países desfavorecidos), pelo menos 21 países estão com problemas relacionados com a vacinação e foram adiadas 14 campanhas de vacinação em todo o mundo, contra doenças como a poliomielite, sarampo, cólera, vírus do papiloma humano (HPV), febre amarela e meningite.

Outros números: a Itália registou, até esta segunda-feira, 199.414 casos de contágio do novo vírus, com um aumento de 1.739 nas últimas 24 horas, o valor mais baixo desde março, mantendo a trajetória em baixa na curva de contaminações. No outro extremo, está o Afeganistão, que registou esta segunda-feira o maior aumento do número de casos desde o início do surto no país.

Segundo dados da Johns Hopkins University, estão confirmados mais de três milhões de casos de infeção em todo o mundo. O país mais afetado são os EUA, com quase um milhão de casos, o que representa um terço do número total.