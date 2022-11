Menos 1% de internados. Mais 75 mil desempregados. Os números e o balanço do dia em Portugal

O vírus não desapareceu, essa é a certeza a justificar cautelas e avisos, ainda que a estes se juntem outras ponderações, justificadas pela necessidade de o país ensaiar o regresso possível à normalidade, e de preferência sem demorar muito. A decisão será política, e conhecida mais para o fim da semana, mas António Costa vai esta terça-feira ouvir de novo os especialistas. A primeira etapa de uma ronda mais alargada.

Na quarta-feira, o primeiro-ministro estará com os parceiros sociais e com todos os partidos com assento parlamentar, também para ouvir as suas posições. Depois, reunir-se-á com Marcelo Rebelo de Sousa. Tudo para definir o que reabrirá a 4 de maio, 18 de maio e 1 de junho - são essas as metas, para já. "Todas as semanas iremos avaliando para ver se o passo que demos não foi maior do que a perna", afirmou, seguro de que a próxima fase será "mais difícil ainda", e preparado, segundo disse, “para dar um passo atrás”, se assim tiver de ser.

Em relação ao regresso às aulas, por exemplo, e se tudo correr bem, os alunos do 11º e do 12º serão os primeiros a voltar às escolas, encerradas desde 16 de março. A data mais provável é agora o dia 18 de maio, mas a Associação de Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP) recordou ao ministro da Educação o muito que há a fazer.

Numa carta enviada esta segunda-feira a Tiago Brandão Rodrigues, a ANDAEP lembra que é necessário que as escolas recebam “em tempo oportuno” orientações sobre “assuntos fulcrais", como o número máximo de alunos por sala de aula ou condições de distanciamento. Mas não só.

A aquisição de material de higienização e de proteção individual - como luvas e máscaras - em quantidades suficientes e face à realidade de cada estabelecimento de ensino, “até ao momento não se concretizou”, é dito também, um alerta a que se juntam muitas outras questões, por enquanto à espera de respostas concretas.

Quanto aos números que nos guiam, o mais recente boletim epidemiológico da DGS confirmou mais 25 mortes por covid-19, 163 novos casos e 28 doentes recuperados. Foram boas notícias. O número de internamentos recuou (-1%), tal como o total de doentes em cuidados intensivos (-3,3%).

Portugal aproxima-se dos 25 mil casos identificados (24.027), mas desde 19 de março que o número de novas infeções não era tão baixo. A taxa de crescimento assinalada esta segunda-feira, de 0,7%, é a mais baixa de toda a pandemia. Ainda assim, já morreram com a doença 928 pessoas.

Num regresso à atividade, a Autoeuropa retomou esta segunda-feira a produção depois de ter estado parada devido à pandemia da covid-19. O Sindicato dos Trabalhadores do Setor Automóvel veio explicar que a direção da fábrica se comprometeu a manter os funcionários com contratos, mas que os trabalhadores temporários já receberam as cartas de rescisão.

Na Madeira também se pensa no futuro. A novidade é uma iniciativa para a certificação de boas práticas, medida apresentada pela Associação de Promoção da Madeira como forma de restituir a confiança no turismo, relançando o sector.

Noutro sector, que não entrou em lay-off, mas que está a trabalhar a meio gás, o apelo deixado aos portugueses é para consumirem carne nacional e, assim, “ajudarem as empresas do sector a sobreviver e a manter os esforços para garantirem a segurança da cadeia alimentar”. Quem o pede é a Associação Portuguesa dos Industriais de Carnes.

Sem surpresa, não são animadores os dados que vão surgindo sobre o efeito da pandemia nas contas públicas. Em março, a redução das receitas fiscais, aliada a uma subida de despesa na área da saúde e da segurança social deterioraram significativamente o saldo orçamental. O Estado fechou o mês com um saldo marginalmente positivo de 81 milhões de euros, um valor que encolheu 762 milhões de euros face ao mesmo período do ano passado.

Outro número preocupante: desde a segunda quinzena de março, quase 75 mil portugueses já pediram acesso ao subsídio de desemprego.

Porque é preciso saber mais sobre a doença, a Universidade do Porto apresentou um plano de testes sorológicos. A Comunidade desta Universidade terá acesso gratuito aos testes para perceber se já esteve em contacto com o novo coronavírus. Para além de se proteger, a academia quer dar informação à sociedade sobre a dinâmica da infeção.

A tecnologia vai ajudar. Desenvolvida com a coordenação do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC), uma aplicação móvel permitirá aos portugueses serem alertados caso tenham estado em contacto com alguém infetado com a covid-19.

A tecnologia, será, de acordo com informação do diário "Público", de uso voluntário e utilizará o bluetooth para rastreio de dados entre smartphones que tenham estado próximos nos últimos 14 dias. Sem geolocalização ou partilha de dados pessoais.

Ainda não há data para que a aplicação fique disponível, mas Portugal junta-se, assim, aos vários países europeus que já têm em prática ou estão a desenvolver projetos que utilizam as novas tecnologias para ajudar a rastrear com mais facilidade possíveis casos de covid-19, uns mais intrusivos do que outros.

A última notícia do dia lembra que está próximo um fim-de-semana alargado e que é preciso conter a tentação de ir aproveitar o sol e as praias, porque os tempos requerem ainda contenção. 2770 pessoas não a tiveram na última sexta-feira e sábado, levando a Polícia Marítima a intervir. A maior parte das pessoas forçadas a abandonar os locais (2017) estavam em paredões e outras zonas junto ao mar a passear ou a fazer desporto – e em grupos que não cumpriam o distanciamento social. As restantes 753 encontravam-se nos areais.