Covid-19. Validação de títulos de transporte volta a ser obrigatória a partir de 4 de maio na Área Metropolitana do Porto

A direção da Área Metropolitana do Porto revelou, esta segunda-feira, que os passageiros de transportes coletivos vão ter de voltar a validar os títulos de viagem, ato que, ao abrigo da legislação e de todas as orientações emitidas pelo Governo e pela Direção Geral de Saúde, foi suspenso durante o estado de emergência e que tudo indica será levantado a 3 de maio.

Para garantir a segurança de funcionários e clientes que utilizam diariamente o transporte público, a entidade metropolitana liderada pelo socialista Eduardo Vítor Rodrigues refere que, em articulação com os operadores de transporte, adotou “um conjunto de medidas de salvaguarda de segurança”, entre as quais se inclui a redução do número máximo de passageiros, “de forma a garantir a distância adequada, limpeza e desinfeção das instalações e equipamentos, bem como redução do contacto entre profissionais do sector e passageiros”.

O retorno das validações de bilhética vai ser assegurado com “todas as condições de higiene”, afiança em comunicado a AMP. Todos os clientes que viajem nos transportes públicos do Porto devem estar munidos de um título de transporte válido, o qual poderá ser solicitado a qualquer momento pelos agentes de fiscalização.

Os títulos de transporte Andante podem ser carregados, como habitualmente, nas Lojas Andante, nos agentes Payshop, nos pontos de venda dos próprios operadores ou na rede Multibanco, no caso da aquisição de uma assinatura mensal.

Neste fase, os clientes podem também utilizar a App Anda, não havendo assim qualquer ponto de contacto com equipamentos ou eventual concentração de pessoas em filas de espera. A AMP adianta que “continuará a acompanhar todas as orientações emanadas pelas entidades competentes, reavaliando, sempre que tal se considere oportuno, todas as medidas implementadas, garantindo assim a segurança de todos os que viajam de transporte público”.