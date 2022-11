Covid-19. Manuel Heitor atento aos “que não conseguem aprender bem à distância”

Manuel Heitor tem andado pelo país em visita às universidades e politécnicos, e a perceber como as instituições de ensino superior se estão a preparar para o regresso. “Todas estão em vias de conclusão de planos responsáveis para retomar as aulas”, garantiu esta segunda-feira, quando da apresentação do plano de testes sorológicos da Universidade do Porto.

Há, no entanto, e “felizmente”, diferentes opções, dada a autonomia das várias instituições, “a característica que define o ensino superior em Portugal e no mundo moderno”, que não cabe a um ministro contrariar. Exemplifica-a, até, com o caso dos politécnicos, com um ensino genericamente mais prático, preparados agora para estender o calendário do ano letivo.

A reabertura das universidades não é uma “mera questão de gosto pelo ensino presencial”, sublinha o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, “é também o respeito pelos mais vulneráveis, aqueles que não conseguem aprender bem à distância, os estudantes em condições de fragilidade social e económica”. Manuel Heitor assume estar especialmente atento a esta franja da comunidade estudantil, para quem “as atividades presenciais são particularmente importantes”.