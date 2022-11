Covid-19. MNE alemão alerta contra “corrida europeia” à reabertura do turismo, Schäuble tem entendimento diferente

O ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Heiko Maas, exortou este domingo os países europeus a não reabrirem os destinos turísticos demasiado cedo, sob pena de arriscarem outra vaga de contágios de covid-19. “Uma corrida europeia para ver quem permitirá primeiro as viagens de turismo conduzirá a riscos inaceitáveis”, disse o governante ao jornal “Bild am Sonntag”.

O chefe da diplomacia alemã sublinhou que os países europeus terão de acordar critérios comuns sobre a liberdade de viajar “o mais rapidamente possível, mas tão responsavelmente quanto necessário”. Referindo-se à estância de esqui austríaca de Ischgl, que se tornou um centro de contágio do novo coronavírus em março e reabriu na última quinta-feira, Maas advertiu: “Não podemos arruinar os sucessos conquistados a custo nas últimas semanas.”

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, já tinha anunciado que os europeus encontrariam “soluções inteligentes” que lhes permitissem tirar férias de verão apesar da pandemia do novo coronavírus. O comissário europeu para o Mercado Interno e os Serviços, Thierry Breton, afirmou ao jornal financeiro “Les Echos” que o reinício da atividade turística requer uma “harmonização das melhores práticas, em particular tendo em conta o cruzamento das fronteiras e os trabalhadores sazonais”. Em entrevista àquele diário, Breton apelou mesmo à adoção de um “Plano Marshall do turismo europeu”.

Nem tudo deve estar “subordinado” à “proteção da vida”

Em contraciclo com o ministro Maas, o presidente do Bundestag (o Parlamento alemão), Wolfgang Schäuble, defende que nem tudo deve estar “subordinado” à “proteção da vida”, nota o “Politico”. Em entrevista publicada este domingo no jornal “Der Tagesspiegel”, o ex-ministro das Finanças afirmou: essa subordinação “não está correta no seu caráter absoluto”. “Os direitos fundamentais restringem-se uns aos outros. Não devemos deixar as decisões apenas para os virologistas, mas também pesar as enormes implicações económicas, sociais, psicológicas e outras”, frisou Schäuble.

No mesmo dia, tanto o chefe de gabinete de Angela Merkel, Helge Braun, como o ministro alemão da Saúde, Jens Spahn, anunciaram que Berlim iria mudar de rumo e adotar uma abordagem “descentralizada” relativamente a uma aplicação móvel de rastreio de contactos do coronavírus. Isto significa, escreve o “Politico”, um apoio pelo Governo alemão de uma abordagem defendida pelos gigantes americanos de tecnologia Apple e Google.