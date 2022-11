Covid-19: Províncias do Canadá começaram a levantar restrições apesar de avisos do PM

Várias províncias do Canadá começaram a relaxar as medidas para mitigar a propagação da pandemia da doença provocada pelo novo coronavírus, apesar do apelo feito esta segunda-feira pelo primeiro-ministro, Justin Trudeau, para manutenção das restrições.

Sem novas pessoas contagiadas há uma semana, Nova Brunswick foi a primeira província canadiana a relaxar as medidas de confinamento da população, na sexta-feira, anunciando a reabertura de parques e praias, de acordo com a agência France-Presse.

O Quebec, a província mais afetada pela pandemia da doença provocada pelo SARS-CoV-2 (pelo menos 2.781 mortes e 48.229 pessoas infetadas), anunciou hoje a reabertura das escolas primárias a partir de 11 de maio. Contudo, as escolas secundárias e os estabelecimentos do ensino superior vão permanecer encerrados até ao final de agosto, disse o governante daquela província, François Lagalt. A reabertura das escolas primárias vai acontecer "se e somente se a situação não se deteriorar", vincou.

Ontário também anunciou o calendário para a retoma de várias atividades interrompidas, enquanto Saskatchewan planeia reabrir a economia na próxima semana.

O primeiro-ministro do Canadá referiu, durante uma conferência de imprensa, que o Governo respeita "a autoridade das províncias". Justin Trudeau advogou, no entanto, que "as pessoas sabem como é arriscado reabrir ou retomar as atividades rapidamente", considerando que é necessário "permanecer vigilante", já que decisões precipitadas poderão levar a um retrocesso no combate à pandemia.

"De um tipo de indústria para outro, de uma província para outra, as medidas serão diferentes para manter os canadianos em segurança", prosseguiu o chefe do Governo. Contudo, é necessário "ter cuidado até haver uma vacina ou tratamentos equivalentes".