Paulo Rangel lamenta impasse no Conselho Europeu e avisa: "Estamos a perder tempo"

Paulo Rangel não esconde “alguma perplexidade” perante mais uma reunião inconclusiva do Conselho Europeu. Em declarações ao Expresso, o eurodeputado do PSD e vice-presidente do Partido Popular Europeu (PPE), não acredita, ao contrário de alguns dirigentes europeus como António Costa, que se tenham dados passos decisivos rumo a um acordo possível. “Estamos a empurrar com a barriga e a perder tempo”, avisa.

