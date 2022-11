Fotogaleria. Morrer em tempos de pandemia

O novo coronavírus não obriga apenas ao distanciamento dos vivos, prolonga a solidão social para lá da morte. Em tempo de pandemia, as normas da Direção-Geral da Saúde regulam tudo, entram nas morgues, nas funerárias, nas casas mortuárias das igrejas, em cemitérios e crematórios e regem o adeus. Por proteção de quem vive, sem discussão por quem fica, mas com muita dor. Porque não há velório, não há missa, não há caixão aberto nem um último toque entre o lá e o cá. Quem está dentro do caixão de madeira não está vestido, não teve o corpo preparado para a última viagem. Vai em dois sacos herméticos brancos, fechados no local da morte — quase sempre o hospital — e etiquetados a vermelho com o símbolo do contágio. O alerta está também colado do lado de fora: risco biológico III. E por isso quem o transporta, enterra ou crema parece saído de um filme de Hollywood, vestido como os atores dos thrillers de ficção. A armadura contra a covid-19 protege-os de mortos e vivos, porque quando há família presente — não mais de dez pessoas — nunca se sabe de onde vem o perigo.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.