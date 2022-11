Covid-19. Mais uma ação de despistagem numa pensão com 80 'refugiados' em Lisboa

Está a decorrer mais uma ação de despistagem à covid-19 numa pensão de Lisboa, onde estão alojados cerca de 80 requerentes de asilo em Portugal. Trata-se da Residencial Beirã, na rua professor Lima Bastos, em Sete Rios. No local encontram-se elementos do SEF, PSP, INEM e do Conselho Português para os Refugiados.

Os hóspedes, que aguardam uma decisão do estado português ao seu pedido de proteção humanitária, são maioritariamente oriundos do continente africano, havendo também naturais da Jordânia, Albânia e Cuba.

Esta é a segunda operação realizada este domingo numa residência de migrantes. De manhã, cerca de cem pessoas, alojados na Lisbon Bangla Guest House, em Lisboa, foram também testados à covid-19.

As duas unidades hoteleiras fazem parte de um conjunto de seis alojamentos, todos em Lisboa, onde vivem cerca de 500 requerentes de asilo enquanto aguardam a finalização do seu processo de proteção humanitária. Nos próximos dias, de acordo com o Ministério da Administração Interna (MAI), todos vão ser submetidos ao teste do novo coronavírus. Em simultâneo, vai ser realizada uma inspeção às condições de acolhimento destes migrantes.

No sábado, idêntica ação de despistagem da covid-19 foi realizada numa pensão situada na Rua de Arroios, onde estão alojados 35 migrantes. A unidade não foi evacuada e não existia à partida qualquer caso suspeito

Esta operação de testagem coletiva surge depois do cenário desvendado, há precisamente uma semana, pela pensão Aykibom!, em Arroios, onde em 40 quartos sobrelotados residiam 187 pessoas de 29 nacionalidades, das quais 38 infetadas com covid-19. É articulada entre MAI, Ministério da Saúde, Ministério da Solidariedade e Segurança Social e Secretaria de Estado para a Integração e Migrações.