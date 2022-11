Covid-19. Alunos do 11.º e 12.º anos voltam às aulas presenciais a 18 de maio. Creches reabrem a 1 de junho

Os alunos dos 11º e 12º anos vão poder voltar à escola, e às aulas presenciais, no dia 18 de maio, avançam o Jornal de Notícias e o Público. Há cerca de duas semanas, o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, reagia com cautela à possibilidade do regresso das aulas presenciais, ainda que confirmando que esse seria o cenário ideal para os estudantes dos 11º e 12º anos, que se preparam para ter exames nacionais. “A saúde dos nossos alunos e professores será o nosso primeiro azimute”, reforçou.

As creches deverão voltar a abrir pouco depois, a 1 de junho, num regresso também simbólico, já que esse é o momento em que se celebra o Dia da Criança.

Em qualquer caso, este levantamento de restrições poderá ser avaliado de 15 em 15 dias.

Quanto ao comércio, haverá ainda duas datas: uma para o local, que poderá reabrir assim que terminar este terceiro período de estado de emergência, a 4 de maio, e outra para o grande comércio, que deverá voltar na mesma data em que reabrem as creches, a 1 de junho.