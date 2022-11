China pós-covid. Patriotismo e nada de cão no prato

As escolas do ensino secundário de Pequim vão reabrir gradualmente a partir de segunda-feira, concluindo um capítulo da “normalização” da vida escolar chinesa, iniciada há um mês. Todos os alunos, professores e funcionários terão de usar máscara e de medir a temperatura à entrada nos estabelecimentos de ensino.

Pequim, sede de um município com cerca de 21,5 milhões de habitantes e uma área equivalente a quase um quinto de Portugal, é um caso especial. “A segurança de Pequim está diretamente ligada à segurança do Partido Comunista e à segurança nacional. Temos de assegurar que não haja casos importados e impedir que esses casos se espalhem dentro da capital”, salientou o Presidente chinês, Xi Jinping.

