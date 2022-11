Portugueses discriminados na China por causa do “vírus europeu”

Enquanto o terror que nasceu em Wuhan assombra milhares de médicos e famílias em várias cidades europeias, no país onde a pandemia começou são os chineses que olham para os europeus com temor. Já viveram os dias do coronavírus, não querem mais e, para conseguirem manter os números de casos de covid-19 controlados, estão dispostos a aplicar medidas que portugueses residentes na China consideram exageradas. E que servem para Pequim reforçar o discurso nacionalista.

A identificação da doença com os cidadãos estrangeiros começa logo na forma como os meios de comunicação social chineses se referem aos casos novos: são “casos importados” ou “pessoas vindas da Europa”, mas não se diz que se trata de chineses que regressam agora de locais que ainda têm taxas de contágio significativas.

