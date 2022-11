Este é o primeiro 25 Abril que Eugénio não festeja na rua. A história deste ex-preso político e da sua fotografia

Esta é uma reportagem do confinamento. A reportagem sobre um homem que encontrámos no longínquo 25 de Abril em que foi inaugurado o Memorial de Homenagem aos Presos Políticos do Estado Novo, numa estação de Metro apinhada de gente, abraços, emoções, lágrimas, conversas, beijos, perguntas, discursos, um novelo de memórias caladas.

Três ou quatro centenas de pessoas num pequeno espaço, ex-presos políticos comovidos, familiares e amigos que procuravam nomes, passantes a caminho do Metro que olhavam espantados para os painéis com 30 mil nomes.

No meio do turbilhão, encontro o Pedro Cordeiro, jornalista desta casa e neto de um ex-preso político. O Pedro pergunta: "Já viste aquele senhor com um cartaz ao pescoço com fotos do Expresso?". Tinha-o visto, mas ainda não falara com ele.

O homem com o cartaz artesanal ao pescoço chama-se Eugénio Ruivo, e é o terceiro a contar da esquerda [camisola de gola alta branca], nesta foto que foi tirada à porta da cadeia de Caxias no dia 27 de abril de 1974. O cartaz feito à mão, um pastiche de páginas que contam a sua vida.

arquivo expresso

Tinha 17 anos quando a PIDE o apanhou pela primeira vez. Eugénio Manuel Pacheco da Costa Ruivo não esquece o dia 27 de janeiro de 1971: “Fui preso por volta das 10h, na oficina de automóveis Austin da J. J. Gonçalves, onde trabalhava como aprendiz de eletricista. Era numa transversal da Rua das Laranjeiras, ali a Sete Rios, perto do Jardim Zoológico. Fui preso na oficina pelo chefe de Brigada da PIDE, Santos Costa, acompanhado por um grupo, deram-me voz de prisão e revistaram a caixa de ferramentas onde tinha um livro sobre fundamentos de Economia Política, e uns textos que andava a escrever sobre a necessidade dos trabalhadores se sindicalizarem. Levaram-me para Caxias. Fui torturado, tive uma crise nervosa, fiquei inconsciente. Não sei por onde andei, nem quanto tempo, acordei num quarto da cadeia de Caxias. Quando saí, ao fim de 12 dias, quase que não podia andar", conta ao Expresso, 49 anos passados sobre a primeira prisão.

Fala sem parar. Escreve. Escreve muitos pequenos textos: “Ontem enviei a minha visão da prisão, de como era antes, para os meus colegas do departamento da Câmara de Lisboa onde trabalho. Mandei por email”.

Precisa de repetir a sua própria história de vida. Conta-a como se tivesse medo de a esquecer. Este ano, é mais difícil. Não tem o cartaz. Ou melhor, não pode levar o cartaz identitário à manifestação. Está confinado. Como todos.

São muitos os que o conhecem como o homem que passeia um cartaz com umas imagens de jornais. Páginas que em 1994 deram um novo sentido à vida de Eugénio. “A vida não foi fácil. A minha mãe passou muito, sofreu muito. Veio para Lisboa com oito anos como criada de servir. Os meus avós tinham muitos filhos, tentaram pô-los aqui e ali”, sempre teriam um prato de comida.

“Fui preso cinco vezes. Na quarta, no 1º de Maio de 1973, foram lá a casa, na Charneca do Lumiar, e prenderam-me a mim, ao meu pai, e ao meu irmão gémeo. A minha mãe passou muito”.

arquivo expresso

Um ano depois desse longínquo e descontraído 25 de Abril de abraços e toques efusivos, ligámos a Eugénio: "Estou em casa, em teletrabalho. Estamos em confinamento".

Quase que sabe de cor as datas em que apareceram as tais páginas do Expresso que há um ano tinha ao pescoço. A primeira foi publicada a 19 de março de 1994, quando o ex-jornalista do Expresso, Joaquim Vieira, preparava uma reportagem sobre o 20º aniversário do 25 de Abril de 1974.

"Procura-se"

"Que é feito do soldado que manhã cedo, em 25 de Abril de 1974, guardava uma das entradas do Terreiro do Paço enquanto do lado de lá se jogava a sorte da intentona? (...) Quem eram aquela mulher oriunda de África e o militar que a saudava em mais um desfile no Rossio? E o homem que no mesmo Rossio simultaneamente exibia e integrava a iconografia da Revolução? E aquele par que, ainda no coração da cidade, dançou no 1º de Maio, numa foto que correu o mundo? Que fazem hoje as duas crianças que então ouviram falar pela primeira vez do Dia do Trabalhador e do significado dos cravos? (...) Onde estão todos vocês? O EXPRESSO precisa das vossas memórias e do vosso testemunho sobre o 25 de Abril e o percurso da vossa vida a partir de então. Queremos assinalar convosco os 20 anos da Revoçução, ouvindo-vos sobre o que de bom e de mau vos aconteceu. Escrevam".

arquivo expresso

Eugénio leu o apelo. E escreveu. A sua cara era uma das que estava na página ao lado do "Procura-se".

Cinco semanas depois, a 23 de abril de 1994, a Revista do Expresso publicou um extenso trabalho sobre os 20º aniversário da Revolução dos Cravos. Um dos textos conta a história de Eugénio. Uma história que ele repete com igual intensidade 26 anos depois. A única coisa que mudou foi o nome com que então apareceu na reportagem: "Lourenço era o apelido da minha ex-mulher que eu adotei quando me casei".

"Preso em Caxias"

"Quem não pode celebrar o 25 de Abril no próprio dia, embora tivesse razões para o fazer, foi o jovem trabalhador Eugénio Lourenço. Era prisioneiro político em Caxias, que já visitava pela quarta vez, apesar dos seus verdes 20 anos. Ligado ao PCP, fora detido pela primeira vez aos 17 anos, por uma semana. Depois, dez meses mais tarde, por oito meses, sendo julgado em Tribunal Plenário e condenado a prisão remível a multa. A seguir, no 1° de Maio de 73, por 21 dias, juntamente com o irmão gémeo e o pai, um barbeiro de Entrecampos (Lisboa) que já tivera conflitos com a polícia política nos anos 40. Por último, em 6 de Abril de 74, sendo encafuado com dezenas de outros presos nos subterrâneos de Caxias, talvez devido a superlotação".

arquivo expresso

"As detenções tinham tirado a Eugénio o emprego de aprendiz de eletricista de automóveis, e ele trabalhava agora na editora da Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico. De cada vez, lá vinha o advogado Jorge Sampaio assegurar graciosamente a sua defesa. Eugénio foi sujeito a interrogatórios e à tortura do sono, que lhe terá deixado marcas para o resto da vida — a rotina da PIDE que algum revisionismo histórico tenta agora apagar".

Notícia do golpe só chegou à tarde

"Sem visitas ou noticiários no dia 25 de Abril, os prisioneiros de Caxias recebem tarde a notícia do golpe. Eugénio recorda-se de alguém ter gritado pelas grades, talvez já na madrugada seguinte, acerca de estranhos acontecimentos a desenrolarem-se em Lisboa. Seguiu-se um silêncio absoluto, espelho de surda tensão. No dia seguinte, o jovem levantou-se às 7h00. A partir da sua nova cela, já na parte superior do edifício, passou a observar surpreendentes prodígios: primeiro, a GNR dera lugar aos fuzileiros; depois, começaram a chegar da estrada mensagens codificadas através das buzinas; a seguir, do lado esquerdo, foi alastrando progressivamente uma mancha nervosa de civis; e, por último, chegaram ao interior da cadeia os ecos de «slogans» gritados pela multidão. A libertação, a conta-gotas, só começou, porém, na madrugada de 27".

"Numa foto tirada já pela manhã, Eugénio convive no recinto exterior com a família e os camaradas (um dos quais, Vítor Dias, também libertado, viria a ser dirigente comunista). Ainda enverga as calças do pijama e apresenta uma barba de dias. Há semanas que — por curioso pressentimento — já nada funcionava bem em Caxias, nem sequer o barbeiro".

arquivo expresso

A página que Eugénio desconhece

No 40º aniversário, voltou a ser publicada a foto da saída dos presos políticos da cadeia de Caxias.

A vida de Eugénio tinha dado muitas voltas. Foi estudante trabalhador durante muitos anos, licenciou-se e fez o mestrado. Vive no concelho de Mafra e trabalha no Departamento de Atividade Física e Desporto da Câmara de Lisboa.

Continua a zelar cuidadosamente do fardo das memórias que carrega, como se elas fossem um projeto de vida. Há três anos gravou este vídeo para um projeto de recolha de memórias do Museu do Aljube.

foto dr

"Se valeu a pena o 25 de Abril? Nem é preciso perguntar". A resposta está no orgulho com que Eugénio passeava o cartaz no longínquo e ruidoso 25 de Abril de 2019. Aquele em foi inaugurado, na estação de Metro da Baixa-Chiado um memorial de homenagem aos presos políticos do Estado Novo.

Este memorial multimedia (ainda) pode ser visto por todos os que ali passarem até ao próximo dia 29. "Sairá nessa data, como já estava previsto", disse ao Expresso, Helena Pato [Helena que saltou dos calabouços da PIDE para as redes sociais], uma das doze promotoras da iniciativa que evoca os nomes de 30 mil mulheres e homens que lutaram contra a ditadura ao longo de 48 anos.

Quarenta e seis anos depois, Helena e Eugénio cantam a Grândola (cada um na sua) janela. Porque a luta contra a pandemia desaconselha manifestações e abraços efusivos.