Espanha pós-covid. Regresso à vida normal será “lento, gradual e assimétrico”

O s mais novos poderão levar para a rua os seus brinquedos, bicicletas e trotinetas, mas não poderão aproximar-se de outras crianças, utilizar parques infantis urbanos ou jogos coletivos. Não estão obrigados a usar máscara, mas estas são recomendadas. O distanciamento social de 1,5 metros deverá ser respeitado. O que não está especificado no plano é quem estabelecerá (e como) as tarefas de vigilância do cumprimento destas condições.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.