O sarcasmo que não desinfeta a realidade, o receio em Harbin e o vírus que viaja na poluição: covid-19, ponto da situação global

Ironia que deixa entender uma crítica dura e mordaz, por vezes considerada insultuosa; atitude ou dito em relação a algo ou alguém que serve para fazer rir ou é assim entendido. É assim que o dicionário define a palavra sarcasmo, porventura uma das que mais foram verbalizadas e escritas no mundo durante esta sexta-feira. E tudo porque Donald Trump explicou, finalmente, por que razão sugeriu o recurso a desinfetante para combater a covid-19. Era sarcasmo (ver AQUI a história).

Os Estados Unidos superaram hoje as 50 mil mortes por covid-19. O país regista agora, segundo a Universidade Johns Hopkins, mais de 890 mil casos confirmados e 51 mil vítimas mortais. O número de cidadãos recuperados é quase 97 mil. Esta sexta-feira foi noticiado ainda que Nova Iorque está a enviar corpos para serem cremados noutros estados.

A Inglaterra anunciou esta sexta-feira que vai começar a testar 10 milhões de trabalhadores dos sectores essenciais. Em Gales, os planos de rastreio aos trabalhadores considerados de sectores essenciais foi expandido, refere a BBC, enquanto na Irlanda do Norte está previsto que também os trabalhadores da linha da frente no sector privado sejam testados. Por enquanto, na Escócia não há qualquer decisão tomada a este nível.

Ainda no Reino Unido, nomeadamente em Londres, a empresa que gere a grande parte dos transportes públicos na capital está com perdas nos lucros na ordem dos 90% e vai colocar 7.000 pessoas em lay-off. O diretor da empresa disse que a fonte de rendimento daquela entidade “desapareceu simplesmente”, com o metro a revelar uma redução na utilização na ordem dos 95%, enquanto as viagens de autocarro caíram perto de 85%.

Em França, onde se registaram mais 305 vítimas mortais por covid-19, uma investigação da Escola de Altos Estudos em Saúde Pública revelou que as medidas de confinamento naquele país terão evitado a morte de 60 mil pessoas. “Fomos os primeiros a ser surpreendidos pela dimensão deste número. No nosso modelo, o número diário de mortos duplicaria a cada quatro a cinco dias a partir de 19 de março, chegando às 10 mil mortes a 19 de abril”, disse o coordenador do estudo, Pascal Crépey, citado esta sexta-feira pelo jornal “Le Monde”.

Em Espanha, os números continuam a engordar embora a uma velocidade diferente daquela que se verificou nas últimas semanas: 367 vítimas mortais em relação a quinta-feira, aumentando assim para 22.157 o total de mortes no país. Os serviços sanitários espanhóis já recuperaram 89.225, num universo de 213.024 casos confirmados.

Em Itália, o cenário mais dantesco da covid-19 na Europa, morreram mais 420 pessoas em 24 horas, elevando o número total de óbitos para 25.969. Aquele país registou ainda 3.021 novos casos em relação a quinta-feira. Um ponto positivo: mais 2.922 pessoas receberam alta, por isso são já 60.489 os curados.

De Itália chegou ainda uma hipótese que é alarmante: cientistas italianos detectaram o novo coronavírus em partículas de ar poluído no norte de Itália. Será que o vírus se mantém viável? E a que distância poderá chegar? Poderá aumentar o número de infetados? Os investigadores italianos recolheram amostras de ar poluído numa zona urbana e noutra industrial da província de Bérgamo, o epicentro da tragédia italiana.

Se na quinta-feira da Alemanha chegavam avisos sérios de Angela Merkel e a boa nova de que mais de 100 mil pessoas estavam recuperadas, esta sexta-feira ficou a saber-se que a justiça alemã pode bloquear a ajuda económica do Banco Central Europeu à Europa. Esta sexta-feira ficou a saber-se ainda que, em relação a quiinta-feira, morreram 227 pessoas. Foram registados ainda 2.337 novas infeções.

Na Suécia, o tal país que manteve uma postura mais soft quanto a medidas restritivas, registou 131 vítimas mortais e 812 novos casos em relação a quinta-feira. Essa cifra transforma-se assim na variação diária mais elevada desde o início da pandemia de covid-19. O número de infeções identificadas é 17.575, enquanto as mortes já superaram as 2.000.

O Brasil está a viver um rebuliço político com a saída de Sergio Moro, o ministro da Justiça, por interferência de Jair Bolsonaro, o Presidente do país. E as notícias relativas à crise sanitária não são melhores: é o país que menos testes de diagnóstico faz à população entre aqueles que têm sido mais afetados pela doença covid-19. Quanto a números, a preocupação mantém a toada dos eventos acima relatados: 357 mortes e 3.503 em 24 horas. Já morreram 3.670 pessoas testadas para covid-19 no país, falta saber o número significativo de suspeitas. O país governado por Bolsonaro já identificou 52.995 infeções. A taxa de letalidade da covid-19 subiu hoje para 6,9%, anunciou o governo brasileiro.

Na China há uma cidade que preocupa as autoridades de saúde daquele país. Trata-se de Harbin, no nordeste do país, o lugar onde agora se receia uma “pequena” cadeia de novos casos por ter exposto “algumas novas características do novo coronavírus. Quais? Não se sabe. A história está toda AQUI.

A Organização Mundial de Saúde notou que há um descuido que se está a revelar em alguns países africanos em relação à intervenção contra a malária durante a pandemia. A OMS receia que a malária deixe de ser uma prioridade e que possa matar este ano 700 mil pessoas, mais do dobro das que morreram com a doença em 2018.

Finalmente, no lado económico da história, o Fundo Monetário Internacional e a Organização Mundial do Comércio alertaram para a tentação de serem adotadas medidas protecionistas em relação a bens essenciais durante a crise sanitária, como, por exemplo, medicamentos ou bens alimentares.