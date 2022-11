Covid-19. Tudo o que os pagamentos em cartão (e não só) mostram sobre a nova vida dos portugueses

"A entrada em vigor do estado de emergência e a adoção de medidas de confinamento generalizado conduziram, em março de 2020, a uma redução sem precedentes na utilização de cartões de pagamento", diz o Banco de Portugal esta sexta-feira.

E apresenta números para justificar a afirmação: Em março de 2020, foram efetuadas 167,4 milhões de operações com cartão, no valor de 9,2 mil milhões de euros, o que corresponde a decréscimos de 19,4% em número e de 10,2% em valor relativamente ao mesmo período do ano anterior e é explicado pela redução dos levantamentos, das compras e das operações de baixo valor.

Especificamente no período compreendido entre os dias 19 de março (data em que começou a vigorar em Portugal o estado de emergência) e 20 de abril, estima-se que o montante dos levantamentos e compras tenha descido 46%. Em média, os portugueses terão levantado menos 34 milhões de euros por dia e efetuado menos 56 milhões de euros de compras. A redução das transações com cartão verificada ao longo deste período equivale a 1,4% do produto interno bruto (PIB) de 2019.

"A pandemia está a ter um impacto significativo na atividade dos agentes económicos nacionais, sejam eles consumidores, empresas, bancos ou organismos da Administração Pública. Este impacto reflete-se, de forma muita imediata, na utilização dos instrumentos de pagamento", conclui o BdP nesta informação sobre o impacto da covid-19.

Levantamentos em numerário caíram 31,5% em março

Em relação a março de 2019, os levantamentos de numerário diminuíram 31,5% em número e 20,4% em valor, tendo sido realizadas apenas 25,9 milhões de operações, no valor de 1,9 mil milhões de euros. As compras sofreram um impacto menos pronunciando: diminuíram 19,7% em número e 16,2% em valor, para um total de 86,9 milhões de operações em março de 2020, no valor de 3,3 milhões de euros.

Devido à limitação do movimento de pessoas, os pagamentos em portagens e parques de estacionamento reduziram-se 21,9% em número e 24,5% em valor relativamente a igual período do ano anterior.

Sobre o impacto no turismo, o BdP também dá indicações: Em março de 2020, verificou-se uma quebra significativa do valor das compras e dos levantamentos efetuados por estrangeiros em Portugal e "Estima-se que tenham sido gastos menos 182 milhões de euros em compras e efetuados menos 34 milhões de euros de levantamentos de numerário.

"A atividade desenvolvida pela generalidade das empresas também foi fortemente afetada pela pandemia de COVID-19", refere o documento. Analisando os setores nos quais as compras com cartão são mais relevantes , o comércio a retalho foi o único que registou uma variação homóloga positiva em março (0,1%). As compras com cartão efetuadas nos restantes setores diminuíram entre 7% (no comércio por grosso) e 56% (no alojamento).

O setor mais afetado em termos absolutos foi o da restauração, com uma redução de 229 milhões de euros face ao transacionado no período homólogo.