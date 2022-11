Covid-19. Distribuição pede “lojas certificadas” com selo de segurança 

Em fase de preparação para a retoma gradual da atividade, a APED - Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, onde estão representadas empresas do setor retalhista, grossista e comércio eletrónico que representam mais de 11% do PIB português, defende uma seleção exclusiva de “lojas certificadas” com selo de segurança para a primeira fase de abertura da economia, quando o estado de emergência for levantado.

Falando especificamente do segmento do retalho especializado, Isabel Barros, presidente da APED, sublinha que as suas associadas estão a trabalhar para poderem reabrir portas com garantias de segurança para trabalhadores e clientes e, apesar de defender um processo “gradual, passo a passo”, também exige “regras harmonizadas, sem discriminação entre lojas em função da área, à semelhança do que está a acontecer noutros países”.

Mesmo se as notícias dos últimos dias têm estado a colocar o foco no pequeno comércio para as primeiras reaberturas, a APED acredita que as lojas com áreas maiores também estão prontas a arrancar logo no pós-estado de emergência, com um conjunto de medidas que devem ser comuns a todos os estabelecimentos comerciais e podem limitar o número de pessoas em função das áreas de cada espaço, propondo, o alargamento do limite de clientes por metro quadrado em loja, passando-se dos atuais quatro por cada 100 metros quadrados para cinco por cada 100 metros quadrados.

“Não discutimos se são os pequenos ou os grandes a abrir. Pedimos, sim, uma harmonização das regras, sem discriminações em função do tamanho”, sublinha. E isso pode ser facilmente compatível com uma abertura gradual da economia, “desde logo em função da limitação do número de pessoas por metro quadrado, que poderá ir sendo alargado” diz.

“Condicionando a abertura das lojas a uma certificação, dependente de protocolos de limpeza, higienização, segurança e proteção de trabalhadores e clientes, também estamos a garantir esse processo gradual e, simultaneamente, estamos a dar um sinal de confiança aos consumidores”, acrescenta. E a tudo isto pode juntar-se um plano de horários de trabalho mais reduzido, até porque numa fase inicial a expetativa é a de que o consumo seja limitado.

Replicar experiência dos supermercados

A APED acredita que a experiência no terreno com os supermercados pode ser potencializada no retalho não alimentar e é um sinal de que lojas com maior dimensão podem estar bem preparadas para funcionar em segurança.

Se todos passam a usar máscaras, há regras que poderão ser revistas, como a distância de segurança de dois metros, superior à que tem sido imposta nos outros países europeus, onde se adotou 1,5 metros ou mesmo um metro, acrescenta.

A associação reconhece haver uma dinâmica específica no pequeno comércio que tem de ser considerada ao nível das empresas, senhorios e trabalhadores, de forma a evitar “uma calamidade caso o período de encerramento se prolongue”, mas insiste que isso não justifica “deixar para trás o retalho organizado”.

Assim, Isabel Barros acredita que os associados da APED também poderão pensar na reabertura já no início de maio. “E todos têm estado a trabalhar para isso”, garante. Como? Formando os trabalhadores para a boa utilização dos equipamentos de proteção individual e para atenderem os clientes respeitando as regras de segurança, mas também reorganizando as próprias lojas para libertar espaço de circulação “.

Um pacote para o Governo

Na próxima semana, a APED pretende apresentar ao Ministério da Economia um pacote de medidas concretas para restaurar a confiança dos consumidores, certa de que o retalho alimentar já está a operar nesse sentido e o retalho especializado poderá juntar-se sem qualquer problema.

Com 163 associados, a APED avalia em 20 mil milhões de euros o negócio do retalho especializado em Portugal e tem entre os seus associados uma fatia de 30% deste bolo. Quanto a perdas, mesmo sem avançar números, Isabel Barros é clara: “neste momento, temos as lojas fechadas, sem faturar, por isso estamos a falar de perdas de 100% neste segmento”, diz.

Para a APED, “ o encerramento do retalho organizado representa uma ameaça na estratégia de relançamento da economia” e "a incerteza do consumidor sobre os seus rendimentos no futuro terá, certamente, impacto negativo no consumo que, em algumas situações, será diferido no tempo”. Assim, a associação propõe, também, medidas de agilização fiscal, nomeadamente no pagamento de impostos diretos recorrentes como o IMI ou o IUC, bem como medidas de estímulo direto ao consumo com ajuste temporário das taxas de IVA para alguns bens essenciais e a aplicação de um incentivo fiscal em sede de IRS na aquisição de equipamentos informáticos para efeitos de teletrabalho e ensino à distância.

Suspender as limitações legais relativas à duração dos saldos “seria importante para permitir às empresas, especialmente do retalho especializado, escoar stocks acumulados e recuperar alguma capacidade económica”, sugere ainda.

No capítulo dos apoios financeiros, sem esquecer que o retalho " foi um dos sectores mais afetados pela crise atual", a direção da APED fala de apoios ao tecido empresarial como a criação de um mecanismo transitório que possibilite o pagamento da renda na proporção da atividade efetiva do comerciante, ou a agilização do reembolso de todas as situações de crédito de IVA perante o Estado, sem esquecer a redução das taxas de IVA e de IRC ou os mecanismos de revisão automática da potência contratada no setor elétrico.

Quanto aos apoios ao emprego, considerando que a retoma será gradual e morosa, pedem-se ferramentas ágeis de afetação de recursos, com destaque para “o banco de horas individual que ajudaria a equilibrar melhor uma retoma lenta com picos de procura como o regresso às aulas, Natal e épocas de saldos”. “Torna-se imperioso que as empresas possam continuar a utilizar este instrumento para além de 30 de setembro e idealmente pelo período de mais um ano a contar dessa data", até setembro de 2021, fundamenta a APED.

A Associação tem no seu universo 108 empresas do retalho especializado distribuídas entre os sectores de têxtil e vestuário, calçado, móveis e bricolage, brinquedos, eletrónica de consumo e desporto, entre outros negócios. Ao todo, empregam 40 mil pessoas, 18% do total deste segmento em Portugal.