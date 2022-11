Covid-19 pode fazer as mortes por malária subirem para o dobro

As mortes por malária em África podem duplicar se as intervenções de saúde para as evitar forem interrompidas por causa do foco na covid-19. O aviso foi feito pela diretora regional da organização para África, Matshidiso Moeti, numa comunicação aos media.

Com 360 mil mortes em 2018, 95 por cento delas na África subsahariana, a malária é uma das doenças mais perigosas, sobretudo para crianças pequenas - dois terços das vítimas têm menos de cinco anos. Os sintomas incluem febre, náusea, vómitos e fortes dores de cabeça, podendo em certos casos levar ao coma e à morte.

É uma doença tratável ou evitável, se os devidos cuidados de saúde forem tomados. Um é a colocação, junto às camas, de redes com inseticida para proteger dos mosquitos que a transmitem. Essa é a agora uma das preocupações. Uma análise recente citada por Moeti concluiu que se houver interrupção da distribuição de redes e do tratamento de casos, as mortes em África podem duplicar em relação a 2018.

Num comunicado emitido quinta-feira, o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, apelou aos países da região para aproveitarem aquilo a que chamou "uma janela crítica de oportunidade" e distribuírem agora os meios de prevenção e tratamento da doença, antes de ficarem sobrecarregados pela eventual propagação maciça da covid-19.

Um exemplo dado por Moeti foi o da epidemia de ébola em 2014, quando menos pessoas morreram dessa doença do que por efeito de outras a cujos tratamento ficaram sem acesso. Desta vez, se algo semelhante acontecer, as mortes por malária poderão atingir 769 mil.

"Não vemos níveis de mortalidade como estes há 20 anos", disse. "Não devemos fazer o relógio andar para trás".