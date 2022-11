Carlos Silva defende retoma: “Não podemos ficar em casa indefinidamente à espera de vacina”

Numa longa entrevista ao jornal I, Carlos Silva defende que a economia não pode ficar “indefinidamente parado” à espera que surja uma vacina e só com a retoma da atividade das empresas será possível manter os postos de trabalho. O líder da UGT acusa alguns empresários que, à boleia da pandemia, estão “a aproveitar a situação para fazerem despedimentos abusivos”, cenário pela qual pede o reforço da atuação da Autoridade para as Condições de Trabalho.

Embora esteja do lado de quem preconiza a comemoração presencial da Revolução dos Cravos, o líder da UGT não vai à Assembleia da República por ser diabético e residir em Figueiró dos Vinhos, nem se fará representar no sábado por o Parlamento entender que este ano não haverá “substituições”. Como o habitual desfile na Avenida da Liberdade foi cancelado, Carlos Silva avança que os sindicatos foram informados que vai “acomodar a ideia da Associação 25 de Abril com o Grândola”, tendo já no site imagens evocativas da Revolução.

O 1.º de Maio, em termos presenciais, também está cancelado, celebração que irá acontecer de forma “cautelosa” para evitar riscos de contágio. “A UGT decidiu cancelar a presença de milhares de pessoas em Vila Real. Julgo que insistir numa comemoração, ainda que com menos pessoas na rua, não fazia sentido”, afirma, garantindo, no entanto, que a data será assinalada de forma virtual. “Não podemos ser responsáveis por qualquer ajuntamento e correr o risco de existir qualquer contaminação, qualquer surto”, acrescenta.

Carlos Silva escusou-se, contudo, a comentar a decisão contrária da CGTP, justificada com o facto de a data mão poder ser passada em branco numa altura em que considera que os direitos dos trabalhadores estão a ser violados. “Não vou condenar ninguém, mas entendemos que, na salvaguarda da saúde dos cidadãos, vamos comemorar o 1º de Maio de forma diferente”.

Ao jornal i, o líder sindical afirma não estar surpreendido com “tantos” pedidos de lay-off, até porque, ainda antes da primeira declaração do Estado de Emergência, “já havia centenas de empresas a reclamar que não tinham dinheiro para pagar salários”. De acordo com Carlos Silva existe de facto um apoio forte do Estado à medida que o lay-off e o desbloqueamento de verbas forem garantidos às empresas, “e isso só vai verificar-se dias 26 ou 27 de abril, quando se começarem a pagar os salários, mesmo tendo recorrido a este regime”.

A esta solução, com caráter de urgência, já recorreram mais de 200 mil empresas, advertindo o líder da UGT que a manutenção dos postos de trabalho é fundamental para que haja retoma da economia. “Todas as empresas que recorreram ao lay-off têm de voltar ao trabalho. Não podem despedir, nem que seja lentamente, com metade da linha de produção, metade dos turnos, distanciamento social, equipamentos de proteção, etc”, refere. Carlos Silva alerta que há quase dois milhões de trabalhadores em lay-off, e continuar parados mais um ou dois meses “teria consequências que nem sequer queremos antever”.

Questionado sobre as previsões de recessão de 8,0% e taxas de desemprego de 13,9% do FMI, o responsável da UGT faz questão de lembrar que esta é uma crise económica que não foi originada pela gestão de dinheiros públicos ou políticas públicas, mas relacionada com uma pandemia: “Não estamos a falar de crise de subprime ou de uma bolha imobiliária: está relacionada com uma questão de saúde pública. É preciso que o Conselho Europeu adote medidas que sejam solidárias com os países da União Europeia”. Carlos Silva avisa que que Portugal precisa de apoio financeiro e “que há dinheiro na UE, no BCE”, que têm de começar a abrir rapidamente os cordões à bolsas para colocarem dinheiro na economia.

Crítico, o secretário-geral da UGT lembra os € 750 mil milhões que a Alemanha disponibiliza face aos € 540 mil milhões que a UE queria injetar nos 27 países-membros. “Chamem-lhe plano Marshall, plano Centeno ou um plano qualquer, importa é que haja disponibilidade financeira para acudir à empresas. Acudir às empresas é também a acudir às famílias e aos postos de trabalho”, sublinha.

Carlos Silva assegura que o IEFP já tem cerca de 337 mil desempregados, número que antecipa irá ainda subir muito mais, lamentando que “aproveitar de forma oportunista a crise que vivemos para pôr trabalhadores na rua não é aceitável e este levantamento tem de ser feito pela ACT”. O líder da UGT está convencido, contudo, que o país aprendeu com a austeridade entre 2008 e 2015 e que não quererá repetir a solução. “Cortes salariais, cortes de complementos de pensões, cortes de pensões, despedimentos, desemprego a 17,5%, a emigração foi uma coisa louca. Portante, não queremos uma receita igual”, conclui.

O dirigente que anunciou no início deste ano que não iria avançar a um terceiro mandato, desejo justificado com o desgaste e falta de apoio do PS, agora é menos assertivo na decisão, que deixa em aberto.