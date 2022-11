Vietname, onde se registam zero mortes pela covid-19, alivia as restrições sociais

O Vietname, país com 96 milhões de habitantes e um número baixo de infeções pelo novo coronavírus, onde não há registo oficial de qualquer morte, começou a relaxar o distanciamento social. Esta quinta-feira, após uma semana sem novos casos, várias lojas, restaurantes e cafés vão poder voltar a abrir na maior parte do país e algumas zonas tidas como problemáticas serão a excepção. Fechados vão permanecer muitos estabelecimentos tidos como não-essenciais.

Com a sua longa e permeável fronteira com a China, o Vietname tinha potencial para ser gravemente afetado pelo vírus. No entanto, seguiu uma estratégia rápida que parece ter dado bons resultados. No início de fevereiro, interrompeu os voos com a China. A seguir, tirou partido das redes de vigilância de bairros, características de estados comunistas, para procurar quaisquer casos que pudessem ser suspeitos.

Cento e oitenta mil testes foram realizados e cerca de oitenta mil pessoas terão sido postas em quarentena, em dormitórios com beliches e noutros lugares. A combinação de testes, identificação de contactos e isolamento que outros países também usaram - Taiwan e Coreia do Sul entre eles - explica os números relativamente baixos que todos estes países apresentam.

Um representante da Organização Mundial de Saúde elogiou a colaboração dos cidadãos vietnamitas. A eficiência da administração vietnamita também terá tido um papel importante. E embora seja ilegítimo suspeitar dos números oficiais em qualquer ditadura onde a informação é controlada, as estatísticas têm recebido crédito.

Afinal, o Vietname já em 2003 tinha sido o primeiro país a ver-se removido da lista daqueles onde havia transmissão local do SARS, um coronavírus anterior que fez 775 mortos, um larga maioria deles na China continental e em Hong-Kong.

Um professor numa universidade australiana, citado pelo site channelnewasia, diz que os números devem ser tratados com cuidado mas nota que hoje em dia, com a internet, os telemóveis e a circulação internacional de pessoas, não seria fácil esconder a verdade num assunto desses.