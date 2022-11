Os apoios da Europa, os adiamentos na saúde e funerais em direto: covid-19, ponto da situação em Portugal

Para começar, uma notícia que faz eco do Conselho Europeu desta tarde, mas que importa a Portugal. Os líderes europeus concordaram por "unanimidade" que haverá um fundo de recuperação anexado ao quadro financeiro plurianual (orçamento europeu), mas ainda não se sabe quando ficará disponível, qual a sua dimensão, nem a forma como será distribuído pelos estados.

Para já, foram aprovados três instrumentos de resposta rápida: a linha do Mecanismo Europeu de Estabilidade, o chamado fundo de resgate europeu (de cerca de 240 mil milhões de euros), a linha da Comissão Europeia para apoiar os estados nos gastos com despesas sociais e emprego, a SURE (de cem mil milhões) e por fim o aumento da capacidade de financiamento às empresas por parte do Banco Europeu de Investimento (BEI), de 200 mil milhões.

Esperam-se os detalhes. No final da reunião do Conselho Europeu, António Costa explicou que "as linhas não estão sujeitas a qualquer tipo de condicionalidade, programa de ajustamento ou troika e podem ser utilizadas pelos estados membros". Mas acrescentou que resta saber – nas suas palavras – “se é uma pressão de ar ou uma bazuca”.

Sim, haverá um fundo de recuperação, mas ainda não se sabe quando ficará disponível, qual a sua dimensão e nem a forma como será distribuído aos estados. O primeiro-ministro espera que "possamos chegar ao verão com um acordo político".

Cá dentro, soube-se que desde que Portugal entrou em estado de emergência, quase meio milhão de consultas no Sistema Nacional de Saúde (SNS) foram canceladas. Perto de nove mil cirurgias foram também adiadas. Os dados cedidos pelo Ministério da Saúde ao “Correio da Manhã” concretizam com números aquele que já se sabia ser outro dos impactos do surto de covid-19: a quase suspensão dos cuidados médicos considerados não urgentes, para que os hospitais e profisisonais de saúde se reorganizassem para responder à pandemia.

O país trava ainda a batalha, pelo que o ex-ministro da Saúde Adalberto Campos Fernandes pediu esta quinta-feira uma maior união em torno do SNS. Defende mais investimento e menos restrições orçamentais, porque as necessidades em saúde não vão parar de aumentar, avisou.

A taxa de crescimento dos infetados voltou a ser baixa - na verdade a segunda mais baixa desde o início da pandemia, depois daquela que foi registada na sexta-feira, 17 de abril – o que deixou o país com um total de 22.353 doentes, 820 mortos, estatística a que se juntam 1.201 recuperados.

Ao presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública o evoluir da situação não parece ainda suficiente para que o estado de emergência seja levantado no início de maio. Ricardo Mexia defende não é a altura certa para o fazer, porque “o cenário epidemiológico é muito semelhante” ao que existia quando este foi renovado.

Segundo o primeiro-ministro, responsáveis políticos, parceiros sociais e epidemiologistas vão avaliar na terça-feira a situação epidemiológica e no dia seguinte “o Conselho de Ministros irá definir orientações no sentido de como, de forma gradual e em segurança, se poderá começar a retirar várias restrições que têm vigorado”.

Continuam a ser anunciados apoios. Esta quinta-feira, o sector livreiro recebeu a notícia de que o Ministério da Cultura vai destinar 600 mil euros à aquisição de livros e antecipar a abertura das bolsas de criação literária, com um reforço de 45 mil euros. Medidas que têm em conta o atual cenário, com o encerramento de livrarias por todo o país e a quase paralisação do mercado editorial.

Também a Fundação Calouste Gulbenkian anunciou que vai atribuir 1,2 milhões de euros a 69 instituições que prestam assistência à população mais idosa.

Em comunicado, a instituição explica que a iniciativa se insere no quadro do Fundo de Emergência Covid-19, que contempla uma verba de cinco milhões de euros e que está aberto a outras entidades, “com intuito de reforçar a resiliência da sociedade portuguesa em tempos de pandemia”.

É um sinal de algum alívio nas restrições: o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho vai voltar a deixar os pais ou acompanhantes das grávidas assistirem ao parto, depois de um período em que, para prevenir possíveis contágios por covid-19, apenas lhes era permitido visitarem os bebés durante 10 minutos.

Outra estatística do dia trouxe boas notícias, a reboque de um mau motivo. Em matéria rodoviária, o número de acidentes passou de 10.918, nos períodos homólogos dos últimos quatro anos, para 3.199, com o número de mortos a diminuir 72%, passando de 32 vítimas mortais para nove. Um ‘feito’ a atribuir ao estado de emergência.

A partir de Braga, a tecnologia responde a uma necessidade trazida pela covid-19. Dá pelo nome de ‘Nimus’ e é uma plataforma que permite acompanhar “as cerimónias fúnebres em direto, através de streaming, com um equipamento discreto e de fácil instalação”. Foi criada na Unloop, uma software house que desenvolve aplicações para telemóveis e tablets.



A terminar, novidades sobre o confinamento dos portugueses, que prossegue com uma tendência de queda, “mas a um ritmo moderado”. Considerando um intervalo de sete dias, ou seja, comparando a última 2ª feira com a 2ª feira anterior e o sábado mais recente com o sábado anterior, o valor médio da descida é de apenas -13% de permanência em casa.