O dia em que o mundo foi alertado para uma outra pandemia: covid-19, ponto da situação global

Não se trata de pessoas que saltam uma refeição ou de quem vai para a cama com o estômago a roncar porque não come há algumas horas. Não é apenas ter fome. É estar faminto. O alerta chega das Nações Unidas (ONU): a covid-19 é uma pandemia que vai criar uma nova pandemia de “proporções bíblicas”. “Se não levarmos comida a estas pessoas, elas vão morrer”, avisou David Beasley, responsável pelo Programa Alimentar da ONU.

Em entrevista ao jornal britânico “The Guardian”, Beasley disse que, se o mundo não tomar medidas rapidamente, mais de 30 países em desenvolvimento correm o risco de ficar numa situação de “de fome generalizada” E, destes, em cerca de uma dezena de estados já há mais de um milhão de pessoas famintas.

“Não estamos a falar de pessoas que vão para a cama com fome. Estamos a falar de condições extremas, de um estado de emergência, de pessoas que literalmente caminham para a morte por fome”, explicou. “Isto é verdadeiramente mais do que ‘apenas’ uma pandemia, está a criar-se uma pandemia de fome. Isto é uma catástrofe humanitária e alimentar.”

Não referiu os países, mas lembrou que os países da África Oriental foram atingidos pelas mais violentas pragas de gafanhotos nos últimos anos e que isso trouxe já muitos problemas de escassez de alimentos. “[Ainda antes da covid] Já dizia que 2020 seria o pior ano desde a Segunda Guerra Mundial”, considerou.

Petróleo em queda

Depois de ter atingido níveis históricos - dias considerados pelos analistas como os “mais loucos” da história -, o preço do petróleo continua em queda. Esta quarta-feira, o Brent, que serve de referência às compras europeias, aproximava-se de valores que já não se viam desde junho 1999 (15,98 dólares por barril). Já o O West Texas Intermediate, usado como referência nos EUA, caiu 51 cêntimos, para 11,06 dólares por barril.

Recorde AQUI porque esta queda nos preços não significa que também os preços dos combustíveis vão baixar.

Também esta quarta-feira, Donald Trump anunciou ter assinado o decreto que suspende por pelo menos 60 dias a imigração nos EUA. A medida, que apanhou quase toda a gente de surpresa, foi avançada no Twitter na segunda-feira à noite, no dia seguinte apresentada aos jornalistas e esta quarta-feira já está em vigor.

“Para proteger os trabalhadores norte-americanos, acabei de assinar um decreto que suspende temporariamente a imigração nos EUA. Isto vai garantir que os norte-americanos desempregados estejam na linha da frente para as vagas de emprego, assim que a nossa economia reabrir. Ao mesmo tempo, vai preservar os nossos cuidados de saúde essenciais para nos nossos norte-americanos que adoeçam”, explicou uma vez mais. E continuou: “temos de cuidar dos nossos pacientes, temos de tomar conta dos grandes trabalhadores norte-americanos e é isso que estamos a fazer. Por isso, assinei mesmo antes de entrar nesta sala”, disse na habitual conferência de imprensa diária na Casa Branca.

A assinatura surge no mesmo dia em que o Prémio Nobel da Economia, Joseph Stiglitz, considerou que “os EUA estão a lidar com a covid-19 como um país do Terceiro Mundo”. Também em entrevista ao jornal “The Guardian”, o economista norte-americano criticou a forma como a crise pandémica está a ser gerida e a caminho de uma segunda Grande Depressão.

“O número de pessoas que recorrem aos bancos alimentares é simplesmente enorme e vai além da capacidade destes. É como um país do Terceiro Mundo. A rede pública de segurança social não está a funcionar”, sublinhou, referindo ainda os milhões de pessoas que regressam ao trabalho por falta de subsídio de doença e que morrem devido às desigualdades no acesso à saúde.

Reino Unido atingiu o pico e a pouca esperança francesa

A garantia de que o Reino Unido já atingiu o pico da pandemia foi deixada esta quarta-feira pelo ministro da Saúde britânico. No primeiro dia em que o Parlamento voltou ao trabalho (à distância e com a ajuda da tecnologia), Matt Hancock anunciou também o lançamento de uma aplicação para telemóvel que ajuda a verificar os contactos entre os infetados. “Agora que atingimos o pico e à medida que tentamos diminuir o número de casos vamos tentar verificar os contactos de toda a gente em larga escala”, disse.

Esta quarta-feira, foi anunciado que morreram no Reino Unido 759 pessoas nas últimas 24 horas, fixando o total desde o começo da pandemia em 18.100. Há ainda 4.451 novos casos de infeção (133.495 no total). Comparando com dia anterior, há menos óbitos e um ligeiro aumento nos novos casos.

Em França, a expectativa é a de que a União Europeia não consiga a curto prazo um acordo relativamente a um plano de relançamento da economia. “Talvez” apenas “em junho”, considerou esta quarta-feira a presidência francesa. O estado liderado por Emmanuel Macron - e Espanha, depois - apresentou propostas para um plano de recuperação que pode chegar a 1,5 biliões de euros. Apesar de a maioria dos 27 membros concordarem com a necessidade de medidas de apoio, há claras divergências quanto ao montante.

O balanço de França sobre o desenvolvimento da pandemia no país dá conta de que o número de pacientes em estado grave devido a esta doença tem vindo a diminuir. Ainda assim, mais de cinco mil pessoas continuam nos cuidados intensivos (num total de quase 30 mil internados). Nas últimas 24 horas morreram em meio hospitalar e nos lares mais 544 pessoas, perfazendo um total de 21.340 mortos desde o início da pandemia, anunciou o diretor-geral da Saúde. Relativamente a infeções, já são 159.877.

O parlamento espanhol aprovou esta quarta-feira o prolongamento por mais duas semanas, até 9 de maio, do estado de emergência. Numa votação em que a maioria dos membros da assembleia participou a partir de casa, por meios telemáticos, 269 deputados, num total de 350, votaram a favor da proposta feita pelo Governo. Foi também nesta sessão parlamentar que o líder da oposição questionou sobre o caso português: “Como é possível que Portugal tenha tido [apenas] 700 vítimas mortais e nós mais de 20.000, se partilhamos uma fronteira comum?”

Nas últimas 24 horas, Espanha registou 4.211 novos casos e 435 mortes (mais cinco do que na véspera). O total de óbitos naquele país é de 21.717, segundo as autoridades de saúde, aqui citadas pelo “El País”. A Espanha conta com 208.389 infeções confirmadas e quase 86 mil recuperados.

Em Itália, referiu a proteção civil, a tendência mantém-se: continuam a morrer menos pessoas. Esta quarta-feira foi o dia com menos óbitos registados esta semana (437 em 24 horas). O total é, agora, de 25.085. No entanto, aumentou o número de pessoas confirmadas com covid-19: são mais 3.370 nas últimas 24 horas, o que eleva o total para 187.327. No total dos casos, estão recuperadas 54.543 pessoas

Balanço mundial: 2.633.064 casos de infeção em todo o mundo, estando 1.731.962 internadas; morreram 183.882 e 717.220 recuperaram. EUA, Espanha e Itália são os países com mais infetados. No entanto, se olharmos para os países com mais novos casos nos últimos dias, juntam-se aos EUA, a Rússia e a Reino Unido (com mais 5.236 e 4.451, respetivamente).