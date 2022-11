Covid-19. “Não podemos voltar à vida que tínhamos antes da pandemia”, avisa Merkel

A chanceler alemã, Angela Merkel, alertou esta quinta-feira que o país não está “na fase final da pandemia” de covid-19, mas “apenas no início”.

No Bundestag, a câmara baixa do Parlamento, Merkel disse aos deputados que a decisão de impor restrições à vida pública foi uma das mais difíceis que tomou enquanto chanceler, cargo que ocupa há uma década e meia. “Não podemos voltar à vida que tínhamos antes da pandemia. O nosso quotidiano será diferente”, sublinhou, citada pela Deutsche Welle.

Merkel advertiu que a Alemanha ainda não passou o pico do combate ao coronavírus. E acrescentou que, mesmo com a desaceleração da sua propagação, o país continua a caminhar sobre “o mais fino do gelo fino”.

“Sinto que devo exortar todos a não confiarem no princípio da esperança. Não arrisquemos uma recaída e perder o que ganhámos. Seria uma pena terrível se a nossa esperança nos castigasse”, disse ainda, manifestando-se preocupada com o levantamento rápido das restrições de distanciamento social nalguns dos 16 estados do país.

O objetivo do Governo é evitar que o sistema de cuidados de saúde não fique sobrecarregado, como tem acontecido noutros países, referiu Merkel. “A pandemia tem mostrado que não é bom quando todo o equipamento médico vem do exterior”, pelo que a Alemanha e a União Europeia (UE) darão passos no sentido de se tornarem mais independentes na produção de material de proteção individual, garantiu.

“Precisamos de mostrar quem somos e quem queremos ser na Europa”

Às 15h locais (14h em Lisboa), Merkel participa, através de videoconferência, numa reunião dos líderes da UE, e antecipou que alguma forma de dívida conjunta desempenhará um papel importante nas conversações desta tarde.

“Nesta crise, precisamos de mostrar quem somos e quem queremos ser na Europa”, frisou, acrescentando que a Alemanha está a considerar uma maior contribuição para o Orçamento comunitário.

No final da semana passada, o ministro alemão da Saúde, Jens Spahn, declarou que o vírus está sob controlo no país, graças às medidas de confinamento impostas após um aumento precoce dos casos. "Os números de infecções caíram significativamente, sobretudo no que diz respeito ao aumento relativo diário", disse o governante.

Segundo os dados mais recentes da Universidade Johns Hopkins, a Alemanha tem atualmente 150.648 casos confirmados de infeção, 5.315 mortos e 103.300 recuperados.