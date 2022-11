Covid-19. Confinamento dos portugueses desce há sete dias

A análise do comportamento dos portugueses em relação à sua permanência em casa revela desde há sete dias uma queda do confinamento, “mas a um ritmo moderado”. Considerando um intervalo de sete dias, ou seja, comparando a última 2ª feira com a 2ª feira anterior e o sábado mais recente com o sábado anterior, o valor médio apurado é de apenas -13% de permanência em casa, indicam as medições feitas pela PSE.

A empresa, que desenvolveu uma tecnologia para analisar a mobilidade dos cidadãos e a está agora a aproveitar para a recolha de dados no contexto da pandemia de covid-19, sublinha que a taxa de permanência em casa “é muito diferente nos dias úteis (onde é menor) do que é durante o fim-de-semana (onde é maior)”.

A queda do nível de confinamento – embora não acentuada - é visível na última quinta, sexta, sábado, domingo, 2ª feira e 4ª feira, comparando os valores dos dias homólogos anteriores.

Na nota divulgada, a PSE indica que esta quarta-feira 57% dos Portugueses permaneciam confinados em casa, valor que é igual ao verificado no dia da declaração do estado de emergência. E também uma das percentagens mais baixas verificadas durante o período do estado de emergência.

Olhando para outro indicador, a tendência ligeira, mas clara, é para os portugueses aumentarem a sua mobilidade. Ainda assim, a “normalidade” está distante. “Estamos com uma mobilidade que é agora metade do normal, mas que já foi 40% do índice normal, usado como referência”, conclui a PSE.