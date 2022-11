Covid-19. Banco Mundial avisa: interrupção das remessas de emigrantes ameaça a sobrevivência de milhões

Um relatório do Banco Mundial prevê que as remessas de emigrantes em todo o mundo vão descer 19,7 por cento em 2020, agravando a pobreza de muitas famílias em países de rendimento baixo e médio. "As remessas de emigrantes são uma linha de segurança económica para lares pobres em muitos países. Uma redução nos fluxos de remessas poderá aumentar a pobreza e reduzir o acesso dos lares a serviços de saúde muito necessários", diz o relatório.

Em 2019, as remessas totalizaram 513,6 mil milhões de euros, mas este ano não devem ultrapassar 412,7 mil milhões. Com o encerramento de muitos dos locais onde trabalhavam, os emigrantes deixaram de ter o seu rendimento habitual. Por outro lado, as próprias lojas onde muitas vezes se fazia o envio de dinheiro também não estão disponíveis.

O economista responsável por esta área no Banco Mundial, citado pelo "Financial Times", fala de um grande choque financeiro para os países em questão. Mais relevante do que o aspeto macroeconómico, porém, refere "o número de pessoas que vão sofrer o impacto". Cerca de 800 milhões de pessoas vivem em lares que dependem dessas remessas.

Somália, Nigéria, Índia e Filipinas são alguns países especialmente afetados. Como atualmente as remessas já constituem uma soma mais elevada do o nível do investimento estrangeiro direto nesses países, é essencial tomar medidas para tentar minorar os danos, na medida do possível. O Banco Mundial sugere passar a considerar essas remessas como serviços essenciais e reduzir as comissões a que ficam sujeitas. Atualmente, são em média de 6,8 por cento, mas a recomendação é a de que não ultrapassem três por cento.

272 milhões de migrantes internacionais e 700 milhões de migrantes internos enviam dinheiro para casa, segundo a estimativa do Banco. Numa altura em que quase desapareceram muitas áreas em que trabalhavam - restauração e turismo, por exemplo - muitos encontram-se numa situação extremamente precária.

Tendo ficado de repente sem meios de subsistência, também não podem regressar aos seus países. E os apoios governamentais nos países onde se encontram provavelmente não se lhes destinam e ainda menos às suas famílias.