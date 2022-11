Barómetro Covid-19. Região Centro mantém letalidade superior ao resto do país

A região Centro mantém uma letalidade (óbitos por casos confirmados) superior ao resto do país, revela o Barómetro Covid-19. A análise da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP), que esta semana se focou na mortalidade e letalidade por região e nos dados sobre a prevalência da doença por concelho, identifica quatro áreas geográficas com um total de casos superior ao que seria esperado: Grande Porto, Centro, Pinhel e Câmara de Lobos.

A ENSP chama à atenção para a situação dos Açores, onde foi registada a primeira morte por covid-19 no dia 9 de abril, com a letalidade a subir desde então. “estando a par com a taxa de letalidade encontrada no Centro”. Esta taxa de letalidade dos Açores também é um efeito de números pequenos - é explicado - pelo que, em termos percentuais, é elevada. No entanto, quanto á taxa de mortalidade por região, esta é menor nos Açores e superior na região Norte.

A análise da ENSP sublinha que “as assimetrias a nível nacional continuam a pedir cuidado na interpretação dos valores”. É dado o exemplo das regiões Centro e Alentejo, ambas com uma maior proporção de idosos, mas podendo a maior densidade populacional da primeira “ter contribuído para uma maior transmissão” da infeção.

Assimetrias podem existir também a nível de testes, assinala o Barómetro. “O Centro tem maior taxa de letalidade que o Norte, no entanto, o Norte tem mais casos, o que poderá ser resultado de um maior número de testes realizados nessa região e, na realidade, a letalidade, ser inferior no Centro”, pode ler-se.

Na análise espacial dos casos notificados por concelho, considerando o número de novos casos da semana entre os dias 13 e 20 de abril, foram identificados quatro clusters, ou zonas, com uma prevalência superior ao que seria esperado. A Norte, surgem identificados como áreas críticas: Porto, Santo Tirso, Paços de Ferreira, Braga, Ovar, entre outros concelhos vizinhos. Nesta área, o número de casos confirmados de covid-19 é bastante superior (3.4 vezes maior) ao resto do país.

Comparando os números com os da semana anterior, apenas a área do Porto se mantém como problemática, no que diz respeito a novos casos. Já na região Centro, as áreas críticas são: Cantanhede, Leiria, Penacova, Pedrógão Grande, entre outros concelhos vizinhos, e também Pinhel, Trancoso e Câmara de Lobos.

Em relação ao número de casos totais, o mapa de risco não conheceu alterações. São identificadas as áreas do Porto (3.5); Alvaiázere (2.3); Coimbra (1.7) e Lisboa (1.3). Na análise é sublinhado que apenas se conhece 81% a 83% dos casos confirmados por concelho, “o que condiciona” os resultados apresentados.

O impacto de diferentes estruturas populacionais, “principalmente ao nível da idade”, não aparece também considerado, “dado esta informação não estar disponível ao nível de concelho”.