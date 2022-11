A “ave rara” e o cenário cruel da esperança que castiga: covid-19, ponto da situação global

O dia começou com uma boa notícia na Alemanha: o país superou, na manhã desta quinta-feira, os 100 mil casos curados. A fim de bloquear a propagação do vírus, as autoridades alemãs informaram a população de que terá de usar máscaras nos transportes públicos. No mesmo país, ouviu-se um aviso sério de Angela Merkel: “Não podemos voltar à vida que tínhamos antes da pandemia. (...) Sinto que devo exortar todos a não confiarem no princípio da esperança. Não arrisquemos uma recaída e perder o que ganhámos. Seria uma pena terrível se a nossa esperança nos castigasse”.

Do outro coração da Europa, em Bruxelas, chegaram sinais positivos: a União Europeia vai discutir um esforço de investimento “sem precedentes”. A garantia foi de Charles Michel, o presidente do Conselho Europeu. O “novo Plano Marshall” começou a ser discutido esta quinta-feira, pelo menos de acordo com o que foi anunciado por Michel, e servirá para reerguer a economia europeia, castigada pela pandemia.

Houve durante esta quinta-feira um dado importante avançado pelo diretor regional da Organização Mundial da Saúde para a Europa: quase metade das vítimas mortais por covid-19 vivia em instituições ou unidades de acolhimento. “Isto é uma tragédia humana inimaginável”, desabafou Hans Kluge.

O Banco Mundial deixou um alerta nesta quinta-feira: a interrupção de remessas de emigrantes ameaça a sobrevivência de milhões.

O cenário negro em Itália mantém-se, com mais 464 mortes e 2.646 em 24 horas, mas há uma ou outra notícia importante: há menos 1.051 pessoas hospitalizadas. Já recuperaram 57.576 cidadãos em Itália, um número ainda engolido pelos 25.549 óbitos.

A Espanha registou esta quinta-feira um ligeiro aumento no número de óbitos por covid-19: 440 (mais cinco do que na véspera). Os novos casos superavam, aquando do anúncio dos números diários, os 4.600. Aquele país, um dos mais castigados no mundo, soma agora 22.157 vítimas mortais pelo novo coronavírus. Os casos confirmados da doença superam os 213 mil (mais de 89 mil recuperados).

A política espanhola vai subindo de tom e discute-se agarrando o exemplo de Portugal e a suposta boa prestação e resposta da população, governo e serviços de saúde. “Como é possível Portugal ter 700 mortos e nós 20 mil?”, questionou a oposição a Pedro Sánchez. O Expresso ouviu dois consultores políticos sobre a “ave rara” que é a cena política no país vizinho.

Ainda em Espanha, cientistas do Instituto de Saúde Carlos III, em Madrid, analisaram os 28 primeiros genomas do vírus. A análise genética sugere que o novo coronavírus já estava a circular no país por volta de 14 de fevereiro. Um aglomerado de casos detetados em Madrid indica que o vírus se encontrava em circulação na capital espanhola por volta de 18 de fevereiro.

Nos Estados Unidos, a tragédia social e económica anda de mão dada: mais 4,4 milhões de norte-americanos pediram o subsídio de desemprego. Em apenas cinco semanas, 26 milhões de cidadãos perderam o emprego e pediram o subsídio nos Estados Unidos.

Nos EUA teme-se ainda, por coincidir com a gripe, o impacto de uma segunda vaga do novo coronavírus no inverno. “Existe a possibilidade de que o ataque do vírus à nossa nação, no próximo inverno, seja realmente mais difícil do que aquele que acabámos de passar”, admitiu ao “Washington Post” Robert Redfield, o diretor dos Centros de Controlo e Prevenção de Doença dos Estados Unidos. “Nós vamos ter a epidemia de gripe e a epidemia de coronavírus ao mesmo tempo”, explicou.

Em França ficou a saber-se que o regresso às aulas, agendado para 11 de maio, será voluntário. O Eliseu anunciou ainda que o fim da quarentena não será feito por regiões, como tinha indicado no passado. O fim do confinamento será nacional. O governo francês vai desbloquear 39 milhões para apoiar as famílias mais pobres: 25 milhões serão entregues a associações que distribuem comida àqueles mais vulneráveis socialmente, enquanto os restantes 14 milhões serão injetados diretamente nas regiões mais afetadas pelos efeitos da pandemia.

No Reino Unido registou-se um recuo no aumento diário de mortes em hospitais. Foi o valor mais baixo desde 2 de abril: 616 mortes em 24 horas. O total de óbitos em meio hospitalar é de 18.738. Este valor não contempla as mortes ocorridas em centros de acolhimento e no domicílio.

A Suécia, um dos países mais escrutinados nesta pandemia pela posição mais suave quanto a medidas de restrição, superou as 2.000 vítimas mortais por covid-19. Aquele país nórdico já identificou 16.755 infeçoes. De acordo com um artigo do "The Guardian", o governo sueco corrigiu uma informação de um relatório em que referia que o pico de infeções simultâneas em Estocolmo havia sido ultrapassado a 15 de abril, prevendo um total de 86 mil infeções. Afinal, o pico terá sido ultrapassado a 8 de abril, afetando simultaneamente 70,500 pessoas na capital. O relatório baseava-se num modelo estatístico para calcular os infetados.

O número de vítimas mortais por covid-19 no Brasil está a aumentar a um ritmo mais acelerado do que o registado em Espanha, noticiou esta quinta-feira o "G1" da Globo. A conclusão partiu do Observatório Covid-19 BR, que reúne especialistas de sete instituições e que analisa os ritmos de propagação e morte da doença naquele país. No Brasil vai-se temendo uma repetição do cenário observado nos Estados Unidos.

No país onde tudo começou, a China, as autoridades de saúde revelaram que há dez novos casos de covid-19, seis deles por contágio local e outros quarto importados. Mas esta quinta-feira houve outra notícia porventura muito mais alarmante: o número de casos no país pode ter sido quatro vezes superior, alcançando as 232 mil infeções. A hipótese foi levantada por um estudo de investigadores de saúde pública da Universidade de Hong Kong.

Há mais novidades da China: o país vai aproveitando os preços baixos para se abastecer de alimentos nos Estados Unidos. Por exemplo, o Governo está a magicar adquirir mais de 30 milhões de toneladas de matérias-primas alimentares aos EUA para aumentar as suas reservas, antecipando ou precavendo-se qualquer interrupção na cadeia de abastecimento.

Em Angola já se pensa no alívio das medidas restritivas. O Presidente do país, João Lourenço, pediu ao Parlamento nova prorrogação por 15 dias do estado de emergência mas com medidas mais suaves, onde se incluem o levantamento da cerca sanitária provincial e a retoma da atividade comercial.

A Agência Europeia do Medicamento informou esta quinta-feira que os medicamentos contra a malária, admitidos ou tidos como hipótese para o ataque à covid-19, podem causar efeitos colaterais. Em cima da mesa estão maioritariamente a hidroxicloroquina e a cloroquina, usadas há muito tempo para tratar a malária e doenças anti-inflamatórias como a artrite reumatoide. Os ensaios e investigação demonstram problemas cardíacos, a que se podem juntar danos no fígado, rins e convulsões. O nível de açúcar no sangue também poderá cair.