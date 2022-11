Uma notícia que dá esperança, uma polémica decisão histórica e um tweet simbólico: covid-19, ponto da situação global

A esperança: o Reino Unido confirmou que ainda esta semana vão começar os testes em humanos de uma vacina que está a ser desenvolvida em Oxford para combater a covid.

A polémica decisão histórica: Donald Trump confirmou que os EUA vão suspender a imigração no país e apresentou os motivos desta decisão inédita.

O tweet: o diretor da Organização Mundial da Saúde escreveu um post simbólico precisamente no momento em que Trump falava na Casa Branca.

Vamos por partes.

Foi por volta da hora de almoço que o ministro da Saúde britânico confirmou, depois de fazer o balanço da epidemia no país (nas últimas 24 horas fez mais 823 mortos e registou 4.301 novos casos), que esta quinta-feira 500 voluntários vão experimentar a vacina que está a ser desenvolvida pelo Instituto Edward Jenner, um centro de investigação para o desenvolvimento de vacinação em Oxford. Se tudo correr bem, o mesmo teste vai brevemente ser feito em milhares de outros voluntários.

O procedimento muitas vezes demora anos mas a urgência em encontrar a cura para a covid-19 acelerou os prazos. De acordo com a explicação de uma especialista em Saúde da BBC, a vacina que agora começa a ser testada usa uma parte do código genético do vírus de forma a tornar o vírus inofensivo. Uma vez injetado no corpo humano é esperado que o vírus, que já não é prejudicial, ensine o sistema imunitário a defender-se da doença. A ideia é que a pessoa se torne imune sem ter de ser infetado.

“Estou certo de que vamos dar tudo o que temos para desenvolver uma vacina”, disse aos jornalistas o ministro Matt Hancock, defendendo que o Reino Unido está a “investir mais dinheiro na busca por uma vacina do que qualquer outro país”.

A investigação em Oxford teve um financiamento de 20 milhões de libras (23 milhões de euros), tal como um outro estudo que está a ser desenvolvido no Imperial College, em Londres. O fim é o mesmo: conseguir quanto antes uma imunização. “Ambas [as investigações] são promissoras e estão a fazer rápidos progressos”, disse Hancock.

O anúncio e o tweet

A notícia surgiu ainda durante a última madrugada, via Twitter. Donald Trump anunciava que iria suspender a imigração nos EUA. Pouco mais se soube nas horas que se seguiram - foi preciso esperar pela habitual conferência de imprensa da Casa Branca para o presidente norte-americano explicar os planos.

A ideia-base é aquela que o próprio já havia anunciado: suspender a chegada de estrangeiros aos EUA. O que agora se ficou a saber é que a medida vai estar em vigor durante pelo menos 60 dias - no final vai ser feita uma avaliação e, se necessário, há a possibilidade de ser prolongada - e é aplicável apenas ao imigrantes que se candidatam ao visto de residência permanente (conhecido como “green card”). Defendendo que esta é uma medida que protege os trabalhadores, Trump deu duas explicações para a decisão:

1 - “é errado e injusto para os norte-americanos estarem em lay-off por causa do vírus para serem substituídos por fluxo laboral que vem do estrangeiro”;

2- “vamos manter os recursos médicos essenciais para os norte-americanos”.

Trump não esclareceu muitos mais detalhes, nem avançou com a data em que o decreto vai ser assinado, embora a imprensa norte-americana, citando fontes da administração, avance que deve acontecer já esta quarta-feira. Caso venha mesmo a entrar em vigor tornar-se-á uma decisão histórica, com contornos nunca antes vistos no EUA.

A Casa Branca confirmou ainda que esta terça-feira conseguiu chegar a um acordo com o Congresso para que um novo pacote de ajuda económica no valor de 480 mil milhões de dólares para investir nos chamados pequenos negócios (estão aqui incluídos hospitais, outras instituições de prestação de cuidados de saúde e também o aumento da capacidade de testagem à covid-19). “Esperemos que este seja o último pacote de medidas necessário, mas, se necessário, podemos reconsiderar.”

O mais recente balanço do Centro de Prevenção e Controlo de Doenças norte-americano deu conta, nas últimas 24 horas, de mais 2.675 vítimas mortais (são agora 41.758 óbitos) e de mais 29.468 testes positivos confirmados (776.093 no total).

Na mesma conferência de imprensa, confrontado pelos jornalistas, Trump defendeu que os EUA têm “uma das taxas de mortalidade, se assim lhe podemos chamar, mais bem-sucedidas”. “Uma pessoa já é muito, mas testamos mais do que qualquer outro país no mundo.”

Coincidência ou não, no mesmo momento em que Trump falava na Casa Branca, o diretor da Organização Mundial da Saúde, Tedros Ghebreyesus, fez um tweet de uma só palavra.

Os números

Pelo segundo dia consecutivo em Itália, o número de pessoas atualmente infetadas desceu - são agora 107.709, menos 528 do que no balanço anterior. Por outro lado, nas últimas 24 horas as autoridades sanitárias italianas confirmaram mais 534 mortes, com o número total de óbitos a atingir 24.648 desde o início da crise pandémica.

Também esta terça-feira, através das redes sociais, o primeiro-ministro anunciou que até ao final da semana vai ser divulgado o levantamento gradual das medidas restritivas. Para já, Giuseppe Conte adiantou que o confinamento será aliviado a partir de 4 de maio.

Em Espanha, a notícia do dia é que os menores de 14 anos vão poder voltar a sair à rua acompanhados. As ocasiões em que podem sair são as já permitidas para adultos ao abrigo do estado de alerta que vigora há cerca de um mês. Esta é uma das várias medidas de alívio das restrições à circulação anunciada pelo Governo espanhol.

O anúncio foi feito no mesmo dia em que em Espanha o número diário de mortos registou um ligeiro aumento - morreram 430 pessoas nas últimas 24 horas. Segundo os últimos dados avançados pelo Ministério da Saúde, citados pelo “El País”, o país tem um total de 204.178 casos confirmados de covid-19 (um decréscimo de 1,98%) e um total de 21.282 mortos.

Balanço mundial: 2.552.688 casos de infeção em todo o mundo, estando 1.686.994 ativos; morreram 177.264 e 688.430 recuperaram. EUA, Espanha e Itália são os países com mais infetados. No entanto, se olharmos para os países com mais novos casos nos últimos dias, juntam-se aos EUA a Rússia e a Turquia (com mais 5.642 e 4.611, respetivamente).