Ricardo Rio: “Infeções nos lares multiplicam-se. Sem o esforço dos autarcas, cenário seria ainda pior”

Em Braga, quase metade dos casos positivos foram diagnosticados em lares. Como se chegou aos 412 utentes infetados?

O rastreio a lares através do SNS arrancou tarde demais e aos poucos, quando boa parte dos residentes já estavam infetados. Para evitar que o descontrolo total, apesar de o Governo sempre ter dito que não faltavam recursos, a Câmara de Braga contratualizou com laboratórios privados mais de três mil testes de forma a garantir a despistagem de todos os utentes e profissionais das 32 instituições do município. Até ao início da próxima semana, julgo que o rastreio a todo o universo dos lares estará concluído, agora também com o apoio da tutela, através da Cruz Vermelha.

Quantos idosos vivem em lares ou IPSS's de Braga?

Cerca de três mil. Registaram-se já 20 óbitos e um terço dos profissionais dos lares também acusaram positivo. Se há algo que esta crise pandémica revelou, é a necessidade de uma maior descentralização na área da saúde. Na última assembleia geral da Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis, que integra 57 autarquias portuguesas, defendi, tal como outros autarcas, a criação de um documento político-estratégico com orientações de atuação entre entidades de saúde e da Segurança Social, após algumas situações preocupantes de falta de articulação no combate ao surto.

O que não tem funcionado bem?

Há semanas que os autarcas alertam que os lares, pela faixa etária dos utentes e fragilidade de saúde, deveriam ter sido das primeiras instituições a serem testadas. Só quando começaram a multiplicar-se casos e mortes, do Alto Minho a Aveiro e por todo o país, é que o rastreio aos residentes se tornou prioritário para as autoridades de saúdes nacionais. Se o caos não se instalou, foi devido ao enorme esforço dos autarcas locais, que levaram um mês de avanço em relação à decisão da tutela de testar os residentes em lares, instalando nos seus territórios centros de recolha de análises, em colaboração com privados, como a Unilabs ou, no caso do Centro do Carandá, que resultou de uma parceria da Câmara com a ACES Braga e o grupo DST. Na fase pós-pandemia, iremos apresentar ao Governo um guião de descentralização que vá além de medidas meramente administrativas ou de manutenção de edificado que nos foram transferidas no pacote da descentralização. Não podemos ser gestores de recursos humanos e de manutenção de instalações sem qualquer capacidade de decisão.

Braga tem espaços de retaguarda para garantir que os utentes infetados, sem necessidade de internamento hospitalar, não regressam aos lares?

Esta tem sido outras das grandes preocupações dos autarcas. Felizmente, temos conseguido criar áreas de isolamento nos lares, mas a Universidade do Minho já nos colocou à disposição uma das suas residências de estudantes vaga e temos a Pousada da Juventude destinada a profissionais de saúde.

Os equipamentos de proteção individual têm chegado ao Minho?

É outra das situações em que as autarquias locais avançaram ou substituíram o Estado central junto das populações. No nosso município já estamos a distribuir equipamentos de proteção individual a IPSS e lares e outras instituições, num total de 35 onde foi identificada carência de material: máscaras, toucas, luvas, fatos, proteção de botas e viseiras. Parte do material foi adquirido pela autarquia, outros equipamentos foram doados pela cidade chinesa de Shenyang e várias empresas e instituições. Ao todo, já deverão ter sido distribuídas mais de 34 mil máscaras, 11 mil viseiras e 250 fatos de proteção.

Defende a criação de um manual de procedimentos sanitários antes da reabertura das atividades económicas. Que tipo de orientações são urgentes?

Medidas profilácticas claras e rápidas para as empresas e estabelecimentos comerciais retomarem as suas atividades. É uma prioridade que o Governo, em articulação com entidades públicas como a ASAE ou o IAPMEI e associações empresariais, promova formação e normas sanitárias a adotar para minorar os riscos de contágio entre trabalhadores. É importante acautelar o regresso à normalidade possível em segurança, já que a retoma não pode pôr em causa os ganhos de saúde pública conquistados até agora.

O PSD preconiza que o recurso ao lay-off deveria ser alargado aos sócios-gerentes de micro-empresas...

O PSD apresentou na Assembleia da República um pedido nesse sentido, que é mais do que justo. As micro e pequenas empresas comerciais enfrentam graves problemas financeiros e uma das formas de garantirem algum rendimento era o recurso ao lay-off. O que acontece é que o dono de uma mercearia, sapataria ou pequeno restaurante pode colocar em lay-off o seu funcionário, mas fica ele próprio inibido de o fazer, mesmo quando tem a sua atividade suspensa. Em Braga gerou-se um movimento de 100 empresas (URBAC) que reivindica medidas de apoio concretas, nomeadamente para os sócios-gerentes de forma a garantir a sua sustentabilidade até à retoma da atividade.

Que tipo de apoio está a ser garantido pela autarquia?

A Câmara, através da InvestBraga, criou plataformas de venda online, mas em alguns casos o cenário é angustiante. O quarto concelho mais exportador do país, que nos últimos anos criou dois mil postos de trabalho por ano, arrisca-se a voltar atrás seis anos. Algumas empresas mantiveram-se a laborar, mas condicionadas pela epidemia e quebra de procura internacional.

Lançou esta quarta-feira um portal dedicado à covid-19. Qual a vantagem?

A concentração de informação num só sítio facilita a comunicação direta entre munícipes e o sector empresarial. Munícipes e empresários podem aceder a medidas de prevenção e apoio desenvolvidas pela Câmara, empresas municipais ou juntas de freguesia, além de informações úteis da DGS ou OMS. E os pais podem acompanhar a oferta de equipamento informático ou de acesso a internet gratuita para os alunos carenciados e sem computador.

Também no ensino à distância, os autarcas locais estão a substituir o Estado central que não acautelou se todos os alunos estavam em igualdade no acesso ao ensino. No nosso caso, são cerca de 2500 crianças sem internet ou computadores. A solução do ensino à distância foi imposta pela tutela sem ouvir os autarcas, prometendo o primeiro-ministro a dotação de equipamentos informáticos para o próximo ano letivo, quando devia ter antecipado a medida, sob pena de andarmos a duplicar esforços e investimentos.

A autarquia comprou os equipamentos?

Apelamos ao apoio de parceiros sociais e empresas. Criou-se uma bolsa de equipamentos obsoletos que estamos a reformatar e a disponibilizar aos alunos. Se for necessário, o município irá investir na compra de computadores e emprestá-los.