Resumo do dia em Portugal: testes com resultados mais rápidos, praias com lotação máxima e a promessa de que não haverá austeridade

No Parlamento, em dia de debate quinzenal, António Costa garantiu: “Não, não haverá medidas de austeridade”. A afirmação foi a resposta dada a André Ventura, num dos momentos mais acesos da tarde, sem que no final da sessão se ficassem a conhecer muitas medidas concretas quanto ao plano para o país regressar à normalidade.

Vai baixar o IVA para máscaras, gel e luvas, isso ficou a saber-se, mas a outra mensagem que o primeiro-ministro fez questão de sublinhar foi a de que o clima de "mínima perturbação" que tem marcado a relação entre partidos durante a epidemia devia acompanhar a retoma económica.

Por falar em regresso à normalidade, há sectores que se preparam para a realidade pós-pandemia, procurando acertar regras e gerir a nossa vida em espaços comuns. Uma comissão técnica liderada pela Agência Portuguesa do Ambiente, e de que fazem parte mais dez entidades, incluindo a Direção-Geral da Saúde, reuniu-se esta quarta-feira e decidiu que cada praia vai ter um número máximo de utentes em simultâneo.

O manual completo com as normas a adotar no verão que está para chegar terá de estar pronto até à próxima reunião da comissão de acompanhamento das águas balneares, marcada para 6 de maio, dia em que deverá ser aprovado, de forma a poder ser aplicado em todos os municípios portugueses a tempo do início da época balnear.

Também os ginásios estão preparados para reabrir e fizeram chegar ao Governo o conjunto das regras que pensam adotar, esperando que o Executivo as aprove: aulas de grupo mais curtas, com intervalo, e quatro metros de distância entre praticantes são algumas das propostas que o sector apresentou ao secretário de Estado da Juventude e do Desporto.

No hospital de S. João, no Porto, a novidade dá pelo nome de “testes de biologia molecular”. Estes testes, que permitem detectar o vírus muito mais depressa, já estão a ser feitos e, na prática, permitem ganhar horas cruciais. O resultado é conhecido em cerca de uma hora (sem contar com procedimentos como colheita e transporte), em vez das habituais seis horas, pelo que os testes serão utilizados essencialmente em doentes que precisam de uma intervenção, como nos casos de cirurgias não programadas, em que é necessária uma deteção mais rápida do vírus.

São úteis também no caso das grávidas quase em fase de parto – até aqui não era possível conhecer o resultado dos testes antes de a criança nascer.

No país, o crescimento progressivo do número de doentes recuperados continua: mais 226 em 24 horas, um aumento de 24,7% para um total de 1.143. O número de pessoas curadas mais do que duplicou em apenas cinco dias, com o boletim da Direção-Geral da Saúde a registar mais 23 mortes, 603 casos de covid-19 e 226 recuperações em Portugal, esta quarta-feira. No total, há agora 21.982 infetados e 785 mortos.

Um desenvolvimento relacionado com os migrantes do hostel da rua Morais Soares, em Lisboa: As autoridades detetaram 19 dos 25 cidadãos que não tinham aparecido nos testes da covid-19 mas continuam sem encontrar os outros seis. Dois deles podem estar no Reino Unido e por isso o SEF pediu ajuda às autoridades inglesas para ajudar a apurar o seu paradeiro.

Outra notícia do dia destacou uma iniciativa solidária. Para responder às dificuldades das organizações de defesa dos animais, que têm sofrido quebras nas receitas, devido à pandemia, cerca de 35 toneladas de ração foram distribuídas em todo o país por 25 destas organizações. A entrega foi feita no âmbito da Plataforma Solidária Animal, lançada pela Animalife no final de março.